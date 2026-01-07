Цена на газ в 2026 году: какие тарифы действуют для населения с января

Восемь поставщиков газа назвали цены на первый месяц года: что изменилось для потребителей.

Бытовые потребители в Украине с 1 января 2026 года оплачивают природный газ по ранее обнародованным тарифам. Газоснабжающие компании опубликовали ценовые предложения на первый месяц года, и базовые годовые тарифы для населения остались без изменений. Об этом сообщает издание ГазПравда.

Изменился ли тариф на газ с 1 января

На рынке работают восемь газоснабжающих компаний, которые обеспечивают газом бытовых потребителей. Четыре из них предлагают исключительно годовые тарифы, еще четыре — как годовые, так и месячные переменные.

По данным издания, годовые тарифные планы в январе 2026 года не пересматривались. В то же время месячные коммерческие цены у части поставщиков снизились. Годовые тарифы колеблются в пределах 7,96–9,99 грн за кубометр, тогда как месячные — от 8,46 до 25,8 грн за кубометр.

Для бытовых потребителей базовыми остаются именно годовые предложения. Около 98% домохозяйств — более 12 млн — получают газ от ГК «Нафтогаз Украины» по цене 7,96 грн за кубометр.

Какие цены на газ действуют в январе 2026 года

В январе бытовые потребители платят за газ по таким тарифам:

ГК «Нафтогаз Украины» — 7,96 грн/куб. м

Тернопольоблгаз Сбыт — 7,96 грн/куб. м

Прикарпат Энерго трейд — 7,98 грн/куб. м

Галнафтогаз (ЧП «ОККО Контракт») — 7,99 грн/куб. м

Киевские Энергетические Услуги (YASNO) — 8,46 грн/куб. м

Днепровские Энергетические Услуги (YASNO) — 8,46 грн/куб. м

Ритейл Сервис (ТМ «СвитлоГаз») — 9,99 грн/куб. м (годовой); 24,99 грн/куб. м (месячный)

Львовэнергосбыт — 8,20 грн/куб. м (годовой); 25,80 грн/куб. м (месячный)

