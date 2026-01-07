  1. В Украине
  2. / Общество

Цена на газ в 2026 году: какие тарифы действуют для населения с января

22:18, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Восемь поставщиков газа назвали цены на первый месяц года: что изменилось для потребителей.
Цена на газ в 2026 году: какие тарифы действуют для населения с января
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бытовые потребители в Украине с 1 января 2026 года оплачивают природный газ по ранее обнародованным тарифам. Газоснабжающие компании опубликовали ценовые предложения на первый месяц года, и базовые годовые тарифы для населения остались без изменений. Об этом сообщает издание ГазПравда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Изменился ли тариф на газ с 1 января

На рынке работают восемь газоснабжающих компаний, которые обеспечивают газом бытовых потребителей. Четыре из них предлагают исключительно годовые тарифы, еще четыре — как годовые, так и месячные переменные.

По данным издания, годовые тарифные планы в январе 2026 года не пересматривались. В то же время месячные коммерческие цены у части поставщиков снизились. Годовые тарифы колеблются в пределах 7,96–9,99 грн за кубометр, тогда как месячные — от 8,46 до 25,8 грн за кубометр.

Для бытовых потребителей базовыми остаются именно годовые предложения. Около 98% домохозяйств — более 12 млн — получают газ от ГК «Нафтогаз Украины» по цене 7,96 грн за кубометр.

Какие цены на газ действуют в январе 2026 года

В январе бытовые потребители платят за газ по таким тарифам:

  • ГК «Нафтогаз Украины» — 7,96 грн/куб. м
  • Тернопольоблгаз Сбыт — 7,96 грн/куб. м
  • Прикарпат Энерго трейд — 7,98 грн/куб. м
  • Галнафтогаз (ЧП «ОККО Контракт») — 7,99 грн/куб. м
  • Киевские Энергетические Услуги (YASNO) — 8,46 грн/куб. м
  • Днепровские Энергетические Услуги (YASNO) — 8,46 грн/куб. м
  • Ритейл Сервис (ТМ «СвитлоГаз») — 9,99 грн/куб. м (годовой); 24,99 грн/куб. м (месячный)
  • Львовэнергосбыт — 8,20 грн/куб. м (годовой); 25,80 грн/куб. м (месячный)

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

газ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]