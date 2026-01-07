Ціна на газ у 2026 році: які тарифи діють для населення з січня

Вісім постачальників газу назвали ціни на перший місяць року: що змінилося для споживачів.

Побутові споживачі в Україні з 1 січня 2026 року сплачують за природний газ за раніше оприлюдненими тарифами. Газопостачальні компанії опублікували цінові пропозиції на перший місяць року, і базові річні тарифи для населення залишилися без змін. Про це повідомляє видання ГазПравда.

Чи змінився тариф на газ з 1 січня

На ринку працюють вісім газопостачальних компаній, які забезпечують газом побутових споживачів. Чотири з них пропонують виключно річні тарифи, ще чотири — як річні, так і місячні змінні.

За даними видання, річні тарифні плани у січні 2026 року не переглядалися. Водночас місячні комерційні ціни у частини постачальників знизилися. Річні тарифи коливаються в межах 7,96–9,99 грн за кубометр, тоді як місячні — від 8,46 до 25,8 грн за кубометр.

Для побутових споживачів базовими залишаються саме річні пропозиції. Близько 98% домогосподарств — понад 12 млн — отримують газ від ГК «Нафтогаз України» за ціною 7,96 грн за кубометр.

Які ціни на газ діють у січні 2026 року

У січні побутові споживачі платять за газ за такими тарифами:

ГК «Нафтогаз України» — 7,96 грн/куб. м

Тернопільоблгаз Збут — 7,96 грн/куб. м

Прикарпат Енерго трейд — 7,98 грн/куб. м

Галнафтогаз (ПП «ОККО Контракт») — 7,99 грн/куб. м

Київські Енергетичні Послуги (YASNO) — 8,46 грн/куб. м

Дніпровські Енергетичні Послуги (YASNO) — 8,46 грн/куб. м

Рітейл Сервіс (ТМ «СвітлоГаз») — 9,99 грн/куб. м (річний); 24,99 грн/куб. м (місячний)

Львівенергозбут — 8,20 грн/куб. м (річний); 25,80 грн/куб. м (місячний)

