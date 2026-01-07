«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

Измаильский горрайонный суд Одесской области закрыл производство в отношении докера местного филиала «Нибулона», которого обвиняли в попытке незаконного пересечения границы. Оценив логику действий пограничного наряда, суд установил, что обвинение основывалось исключительно на предположениях, а не на фактах.

Рабочее место vs маршрут побега

Измаильский горрайонный суд Одесской области, рассмотрев материалы Государственной пограничной службы, вынес постановление по делу №946/7911/25 о привлечении лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП Украины.

В протоколе об административном правонарушении указано, что 6 октября 2025 года на расстоянии около 300 м от линии государственной границы «пограничным нарядом на направлении Измаил (Украина) – Плауру (Румыния) был выявлен гражданин, который намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию вне пункта пропуска, чем нарушил требования ст. 9 Закона Украины «О государственной границе Украины».

Однако пограничники не предоставили надлежащих доказательств того, что задержанный гражданин действительно пытался осуществить попытку незаконного пересечения границы. На тот момент он находился на рабочем месте, расположенном на территории ООО «Нибулон». Как установил суд, обстоятельства, указанные в протоколе относительно обвинения в незаконном пересечении государственной границы вне пункта пропуска, опровергаются договором №0110/25 от 01.10.2025 о предоставлении услуг, заключённым между ООО «Карго САПЛАЙ» и указанным гражданином. Так, в соответствии с условиями договора, местом выполнения работ гражданина был филиал «Бессарабский», принадлежащий ООО «Нибулон».

К материалам дела была приобщена фототаблица, на которой изображена схема движения автотранспортных средств по территории филиала «Бессарабский» ООО СП «Нибулон». Этот документ подтверждает объяснения гражданина о его пребывании во время составления протокола на рабочем месте и беспочвенность выдвинутых обвинений относительно наличия в его действиях умысла на незаконное пересечение государственной границы. Исходя из вышеизложенного, задержанный гражданин и его адвокат считают: пограничники не предоставили «никаких бесспорных и достаточных доказательств, которые бы свидетельствовали о совершении действий, предусмотренных ч. 1 ст. 204-1 КУоАП Украины, которых было бы достаточно для признания его виновным в совершении правонарушения, изложенного в фабуле протокола об административном правонарушении».

Рассматривая аргументы сторон, суд напомнил о требованиях относительно доказательств: «Согласно ст. 251 КУоАП, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых в установленном законом порядке орган (должностное лицо) устанавливает наличие или отсутствие административного правонарушения, виновность данного лица в его совершении и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, объяснениями лица, привлекаемого к административной ответственности, потерпевших, свидетелей, заключением эксперта, вещественными доказательствами, показаниями технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи…».

Предположения – не доказательства: нужны факты, а не домыслы

По убеждению суда, должностное лицо, действуя в соответствии с требованиями КУоАП Украины, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, которое основывается на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом и правосознанием.

«В соответствии со ст. 280 КУоАП, орган (должностное лицо) при рассмотрении дела об административном правонарушении обязан выяснить: было ли совершено административное правонарушение, виновно ли данное лицо в его совершении, подлежит ли оно административной ответственности, имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, причинён ли имущественный ущерб, имеются ли основания для передачи материалов об административном правонарушении на рассмотрение общественной организации, трудового коллектива, а также выяснить иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, и о нарушениях правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированных в режиме фотосъёмки (видеозаписи), устанавливаются статьями 279-1–279-4 настоящего Кодекса», — подчеркнул Измаильский горрайонный суд Одесской области.

Анализируя протокол об административном правонарушении, суд одновременно обратил внимание на объяснения задержанного гражданина, который утверждал, что не имел намерения незаконно пересекать государственную границу, а находился на работе, выполняя трудовые обязанности на предприятии ООО «Нибулон». Свои слова он подтвердил схемой движения автотранспортных средств по территории филиала «Бессарабский» ООО СП «Нибулон», а также приобщённой к протоколу фототаблицей.

Как выяснилось, задержанный мужчина работал стропальщиком в филиале «Бессарабский» ООО «Нибулон», расположенном на набережной Луки Капикряна в Измаиле. Его рабочее место — территория предприятия, которая граничит с портовой инфраструктурой, но не с границей. В день инцидента он выполнял свои обычные трудовые обязанности.

Установив эти факты, суд пришёл к выводу:

«Сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством по делу в понимании статьи 251 КУоАП, поскольку по своей правовой природе он не является самостоятельным бесспорным доказательством, а обстоятельства, изложенные в нём, должны быть проверены с помощью других доказательств, которые бы подтверждали вину лица, привлекаемого к административной ответственности, и не вызывали сомнений у суда».

По мнению суда, обвинение не может основываться на предположениях, а потому рапорты старшего инспектора пограничной службы и старшего смены пограничных нарядов «не могут служить однозначными доказательствами виновности лица в совершении административных правонарушений при отсутствии каких-либо других надлежащих и допустимых доказательств, которые бы свидетельствовали о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204-1 КУоАП, учитывая то, что они являются заинтересованными лицами при рассмотрении данного дела».

Проверив материалы дела, суд пришёл к выводу, что наличие в действиях состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204-1 КУоАП, надлежащими доказательствами не доказано, а потому производство по делу подлежит закрытию.

Автор: Валентин Коваль

