  1. В Украине

Онлайн-сервисы, киберзащита и цифровые офисы ГРАГС – достижения в цифровизации юстиции в 2025 году

21:47, 7 января 2026
Минюст укрепил кибербезопасность, расширил электронные услуги и приблизил интеграцию с ЕС.
В 2025 году цифровизация юстиции и повышение кибербезопасности были приоритетами Минюста, а основное внимание уделялось защите государственных реестров, развитию онлайн-сервисов и цифровой интеграции с Европейским Союзом. В ведомстве поделились ключевыми достижениями.

Усиление киберзащиты государственных реестров

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» развернуло профили безопасности на все реестры Минюста. По уровню защиты такие реестры сейчас уступают только системам сектора безопасности и обороны. Внедрение комплексной киберзащиты находится на завершающей стадии.

Новые онлайн-услуги для общественных организаций

Министерство запустило две цифровые услуги для ОО: регистрацию на основании модельного устава и переход действующей организации на такой устав. Бета-тестирование стартовало на портале «Дія» в декабре, а 5 декабря первую ОО зарегистрировали онлайн.

Совершенствование работы государственных реестров

Упрощена регистрация обособленных подразделений иностранных бизнесов в Украине и внедрено формирование европейского уникального идентификатора (EUID), совместимого с системой BRIS, что повышает прозрачность и интеграцию с ЕС.

Внедрение е-Нотариата

В апреле 2025 года принято постановление об использовании специальных бланков нотариальных документов. Оно заложило основу для интеграции этих бланков в единую систему е-Нотариат, разработка которой продолжается.

Повышение безопасности онлайн-операций с недвижимостью

В ноябре было модернизировано программное обеспечение Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Регистраторы теперь могут удостоверять операции через Дія.Підпис, что повышает безопасность и снижает риски несанкционированного доступа. Сервис уже используют более 200 регистраторов.

Расширение сети цифровых офисов ГРАГС

Цифровые офисы открыты в Днепре и Львове, в дополнение к Киеву. Они проводят онлайн-церемонии бракосочетания и подготовку к электронному расторжению брака. В 2025 году через цифровые офисы состоялось более 30 тысяч браков, что составляет каждый пятый брак в Украине.

Оцифровка актовых записей на прифронтовых территориях

При поддержке ПРООН в Николаевской области оцифровано почти 3 млн актовых записей. Всего в Донецкой, Луганской и Николаевской областях уже оцифровано 6 млн записей для безопасного хранения критически важной информации.

Спрос на электронные услуги в 2025 году

  • еМалятко: более 100 тысяч детей зарегистрировано онлайн (61% от всех рождений);
  • Онлайн-регистрация ФЛП: 215 тысяч регистраций;
  • ООО на основании модельного устава: 10 тысяч организаций;
  • Реестр вещных прав на недвижимость: данные о 24 тысячах объектов, зарегистрированных до 2013 года, внесены онлайн;
  • Будущие объекты недвижимости: автоматически зарегистрировано 395 домов и 50 328 квартир, парковочных мест, помещений;
  • Введено в эксплуатацию 79 домов и 5 820 квартир, парковочных мест, помещений.

Кампания по обновлению данных о недвижимости, права на которую были приобретены до 2013 года, продолжится в 2026 году.

киберзащита Министерство юстиции Украины

