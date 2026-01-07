Онлайн-сервіси, кіберзахист і цифрові офіси ДРАЦС – досягнення у цифровізації юстиції у 2025 році

Мін’юст зміцнив кібербезпеку, розширив електронні послуги та наблизив інтеграцію з ЄС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році цифровізація юстиції та підвищення кібербезпеки були пріоритетами Мін’юсту, а основна увага приділялася захисту державних реєстрів, розвитку онлайн-сервісів і цифровій інтеграції з Європейським Союзом. У відомстві поділилися ключовими досягненнями.

Посилення кіберзахисту державних реєстрів

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» розгорнуло профілі безпеки на всі реєстри Мін’юсту. За рівнем захисту такі реєстри зараз поступаються лише системам сектору безпеки й оборони. Впровадження комплексного кіберзахисту перебуває на завершальній стадії.

Нові онлайн-послуги для громадських організацій

Міністерство запустило дві цифрові послуги для ГО: реєстрацію на підставі модельного статуту та перехід чинної організації на такий статут. Бета-тестування стартувало на порталі «Дія» у грудні, а 5 грудня першу ГО зареєстрували онлайн.

Удосконалення роботи державних реєстрів

Спрощено реєстрацію відокремлених підрозділів іноземних бізнесів в Україні та впроваджено формування європейського унікального ідентифікатора (EUID), сумісного із системою BRIS, що підвищує прозорість і інтеграцію з ЄС.

Впровадження е-Нотаріату

У квітні 2025 року ухвалено постанову про використання спеціальних бланків нотаріальних документів. Вона заклала основу для інтеграції цих бланків в єдину систему е-Нотаріат, розробка якої триває.

Підвищення безпеки онлайн-операцій з нерухомістю

У листопаді модернізовано програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Реєстратори тепер можуть засвідчувати операції через Дія.Підпис, що підвищує безпеку та знижує ризики несанкціонованого доступу. Сервіс уже використовують понад 200 реєстраторів.

Розширення мережі цифрових офісів ДРАЦС

Цифрові офіси відкрито у Дніпрі та Львові, додатково до Києва. Вони проводять онлайн-церемонії одруження та підготовку до електронного розірвання шлюбу. У 2025 році через цифрові офіси відбулося понад 30 тисяч шлюбів, що складає кожен п’ятий шлюб в Україні.

Оцифрування актових записів на прифронтових територіях

За підтримки ПРООН у Миколаївській області оцифровано майже 3 млн актових записів. Загалом на Донеччині, Луганщині та Миколаївщині вже оцифровано 6 млн записів для безпечного збереження критично важливої інформації.

Попит на електронні послуги у 2025 році

єМалятко: понад 100 тисяч дітей зареєстровано онлайн (61% від всіх народжень);

Онлайн-реєстрація ФОП: 215 тисяч реєстрацій;

ТОВ на підставі модельного статуту: 10 тисяч організацій;

Реєстр речових прав на нерухомість: дані про 24 тисячі об’єктів, зареєстрованих до 2013 року, внесені онлайн;

Майбутні об’єкти нерухомості: автоматично зареєстровано 395 будинків та 50 328 квартир, паркомісць, приміщень;

Введено в експлуатацію 79 будинків та 5 820 квартир, паркомісць, приміщень.

Кампанія з оновлення даних про нерухомість, права на яку були набуті до 2013 року, продовжиться у 2026 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.