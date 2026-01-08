На Киевщине выявили факты насилия над детьми и антисанитарные условия проживания

Только через два дня в Киевской области прокуроры совместно с правоохранителями и социальными службами вмешались в несколько критических ситуаций, отмечают в ОГП.

На Киевщине прокуратура совместно с правоохранительными органами и социальными службами вмешалась в ряд критических ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью детей. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, отметив, что действия осуществляются в рамках поручения Генерального прокурора по усилению защиты прав детей.

В частности, в Фастовском районе сообщено о подозрении мужчине, который систематически применял физическое насилие к двум малолетним детям своей сожительницы — 3-летнему мальчику и 2-летней девочке. У детей зафиксированы множественные гематомы и сильная физическая боль. Подозреваемого задержали, а по ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Белой Церкви и Василькове во время межведомственных проверок выявили детей, которые проживали в условиях антисанитарии, без надлежащего ухода, питания и отопления. Взрослые, с которыми находились дети, пребывали в состоянии алкогольного опьянения и создавали прямую угрозу их безопасности, указывают в ОГП.

Детей немедленно изъяли из опасных условий и временно устроили в учреждения социально-психологической реабилитации. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков и социальных работников. Решается вопрос о дальнейшем устройстве детей в безопасные семейные формы воспитания.

Как подчеркнул заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев, руководители областных прокуратур несут персональную ответственность за координацию межведомственного взаимодействия и немедленное реагирование на любые сообщения об угрозе ребенку. По его словам, в случаях опасности государство обязано действовать без промедления, а никакие «семейные обстоятельства» не могут оправдывать насилие или безразличие.

