До +18 и без осадков: какой будет погода в Украине и когда придет похолодание

09:24, 12 марта 2026
В Украине сохранится солнечная и по-весеннему теплая погода с температурой до +18 градусов, однако синоптики предупреждают, что в скором времени ожидается похолодание.
12 марта в Украине сохранится преимущественно солнечная и тёплая погода, а температура воздуха в отдельных регионах поднимется до +18 градусов. В то же время синоптики предупреждают, что уже в ближайшее время погодные условия могут измениться и ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, над территорией страны продолжает господствовать антициклон, который обеспечивает ясное небо и большое количество солнечных часов. Благодаря этому температура воздуха днём в большинстве областей повысится примерно до +12…+18 градусов.

В свою очередь в Укргидрометцентре объяснили, что сухую погоду без осадков определяет область повышенного атмосферного давления и относительно тёплая воздушная масса, охватившая территорию Украины. Ветер будет преимущественно южного и юго-восточного направления со скоростью около 5–10 метров в секунду.

Ночью из-за ясного неба температура может снижаться до +3 градусов, а местами даже до –2. Днём воздух прогреется до +12…+17 градусов. Немного прохладнее будет в Карпатах и на морском побережье, где дневные показатели составят примерно +8…+13 градусов.

В Киеве также прогнозируют сухую и солнечную погоду. Ветер останется южным со скоростью 5–10 метров в секунду. В области ночью температура будет колебаться от +3 до –2 градусов, а днём поднимется до +12…+17. В самой столице ночью ожидается около 0…+2 градусов, а днём воздух может прогреться примерно до +15.

По прогнозу Натальи Диденко, изменения погоды стоит ожидать уже на следующей неделе. Ориентировочно с 17 марта температура воздуха начнёт снижаться, хотя точные показатели похолодания синоптик пока не уточнила. Пока же она советует воспользоваться тёплыми солнечными днями, больше бывать на свежем воздухе и наслаждаться весенним теплом.

