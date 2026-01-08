На Київщині викрили факти насильства над дітьми та антисанітарні умови проживання

Лише за два дні на Київщині прокурори спільно з правоохоронцями та соціальними службами втрутилися у кілька критичних ситуацій, зазначають в ОГП.

На Київщині прокуратура спільно з правоохоронцями та соціальними службами втрутилася у низку критичних ситуацій, пов’язаних із загрозою життю та здоров’ю дітей. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, зазначивши, що дії здійснюються в межах доручення Генерального прокурора щодо посилення захисту прав дітей.

Зокрема, у Фастівському районі повідомлено про підозру чоловіку, який систематично застосовував фізичне насильство до двох малолітніх дітей своєї співмешканки — 3-річного хлопчика та 2-річної дівчинки. У дітей зафіксовано множинні гематоми та сильний фізичний біль. Підозрюваного затримано, а за клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Білій Церкві та Василькові під час міжвідомчих перевірок виявили дітей, які проживали в умовах антисанітарії, без належного догляду, їжі та опалення. Дорослі, з якими перебували діти, знаходилися у стані алкогольного сп’яніння та створювали пряму загрозу їхній безпеці, вказують в ОГП.

Дітей негайно вилучили з небезпечних умов та тимчасово влаштували до закладів соціально-психологічної реабілітації. Наразі вони перебувають під наглядом медиків і соціальних працівників. Вирішується питання щодо подальшого влаштування дітей у безпечні сімейні форми виховання.

Як наголосив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов, керівники обласних прокуратур несуть персональну відповідальність за координацію міжвідомчої взаємодії та негайне реагування на будь-які повідомлення про загрозу дитині. За його словами, у випадках небезпеки держава зобов’язана діяти без зволікань, а жодні «сімейні обставини» не можуть виправдовувати насильство чи байдужість.

