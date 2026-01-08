  1. В Україні

На Київщині викрили факти насильства над дітьми та антисанітарні умови проживання

00:00, 8 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лише за два дні на Київщині прокурори спільно з правоохоронцями та соціальними службами втрутилися у кілька критичних ситуацій, зазначають в ОГП.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині прокуратура спільно з правоохоронцями та соціальними службами втрутилася у низку критичних ситуацій, пов’язаних із загрозою життю та здоров’ю дітей. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, зазначивши, що дії здійснюються в межах доручення Генерального прокурора щодо посилення захисту прав дітей.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, у Фастівському районі повідомлено про підозру чоловіку, який систематично застосовував фізичне насильство до двох малолітніх дітей своєї співмешканки — 3-річного хлопчика та 2-річної дівчинки. У дітей зафіксовано множинні гематоми та сильний фізичний біль. Підозрюваного затримано, а за клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Білій Церкві та Василькові під час міжвідомчих перевірок виявили дітей, які проживали в умовах антисанітарії, без належного догляду, їжі та опалення. Дорослі, з якими перебували діти, знаходилися у стані алкогольного сп’яніння та створювали пряму загрозу їхній безпеці, вказують в ОГП.

Дітей негайно вилучили з небезпечних умов та тимчасово влаштували до закладів соціально-психологічної реабілітації. Наразі вони перебувають під наглядом медиків і соціальних працівників. Вирішується питання щодо подальшого влаштування дітей у безпечні сімейні форми виховання.

Як наголосив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов, керівники обласних прокуратур несуть персональну відповідальність за координацію міжвідомчої взаємодії та негайне реагування на будь-які повідомлення про загрозу дитині. За його словами, у випадках небезпеки держава зобов’язана діяти без зволікань, а жодні «сімейні обставини» не можуть виправдовувати насильство чи байдужість.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП прокуратура діти насильство Київська область домашнє насильство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

190 тисяч гривень на стоматологію: що пропонують змінити для ветеранів і звільнених з полону

У Верховній Раді пропонують розширити стоматологічну допомогу.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]