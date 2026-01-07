Польша готовится отменить спецзакон о временной защите украинцев – изменится срок подачи заявлений на PESEL UKR

МВСиА объясняет: закон был временным и больше не соответствует современной ситуации.

Польское правительство планирует отменить специальный закон, регулирующий временную защиту украинских беженцев. Как сообщают в Министерстве внутренних дел и администрации (МВД и А), этот нормативный акт был принят «в чрезвычайной ситуации и как временное решение», чтобы эффективно реагировать на беспрецедентный наплыв беженцев из-за агрессии России против Украины. Сейчас условия изменились, и положения закона больше не соответствуют актуальным потребностям, поэтому правительство ищет новые механизмы поддержки, пишет InPoland.

Дата отмены и новые правила

Действующая поправка к спецзакону действует до 4 марта 2026 года. После этой даты украинцы в Польше будут иметь те же права, что и другие иностранцы, без специальных привилегий.

Временная защита и PESEL UKR

Новоприбывшие украинцы смогут и в дальнейшем получать временную защиту в Польше, однако по новым правилам. В частности, граждане Украины должны будут оформить PESEL UKR в течение 14 дней с момента прибытия в страну.

МВСиА отмечает, что отказ от регистрации после въезда в Польшу будет рассматриваться как неявный отказ от временной защиты.

