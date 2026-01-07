  1. В мире
  2. / В Украине

Польша готовится отменить спецзакон о временной защите украинцев – изменится срок подачи заявлений на PESEL UKR

21:32, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
МВСиА объясняет: закон был временным и больше не соответствует современной ситуации.
Польша готовится отменить спецзакон о временной защите украинцев – изменится срок подачи заявлений на PESEL UKR
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польское правительство планирует отменить специальный закон, регулирующий временную защиту украинских беженцев. Как сообщают в Министерстве внутренних дел и администрации (МВД и А), этот нормативный акт был принят «в чрезвычайной ситуации и как временное решение», чтобы эффективно реагировать на беспрецедентный наплыв беженцев из-за агрессии России против Украины. Сейчас условия изменились, и положения закона больше не соответствуют актуальным потребностям, поэтому правительство ищет новые механизмы поддержки, пишет InPoland.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Дата отмены и новые правила

Действующая поправка к спецзакону действует до 4 марта 2026 года. После этой даты украинцы в Польше будут иметь те же права, что и другие иностранцы, без специальных привилегий.

Временная защита и PESEL UKR

Новоприбывшие украинцы смогут и в дальнейшем получать временную защиту в Польше, однако по новым правилам. В частности, граждане Украины должны будут оформить PESEL UKR в течение 14 дней с момента прибытия в страну.

МВСиА отмечает, что отказ от регистрации после въезда в Польшу будет рассматриваться как неявный отказ от временной защиты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша Украина документы беженец

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]