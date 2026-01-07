Польща готується скасувати спецзакон про тимчасовий захист українців – зміниться термін подачі заяв на PESEL UKR

МВСіА пояснює: закон був тимчасовим і більше не відповідає сучасній ситуації.

Польський уряд планує скасувати спеціальний закон, який регулює тимчасовий захист українських біженців. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації (МВСіА), цей нормативний акт було ухвалено «в надзвичайній ситуації та як тимчасове рішення», щоб ефективно реагувати на безпрецедентний наплив біженців через агресію Росії проти України. Зараз умови змінилися, і положення закону більше не відповідають актуальним потребам, тож уряд шукає нові механізми підтримки, пише InPoland.

Дата скасування та нові правила

Чинна поправка до спецзакону діє до 4 березня 2026 року. Після цієї дати українці в Польщі матимуть ті самі права, що й інші іноземці, без спеціальних привілеїв.

Тимчасовий захист і PESEL UKR

Новоприбулі українці зможуть і надалі отримувати тимчасовий захист у Польщі, проте за новими правилами. Зокрема, громадяни України повинні будуть оформити PESEL UKR протягом 14 днів від моменту прибуття до країни.

МВСіА зазначає, що відмова від реєстрації після в’їзду в Польщу буде розглядатися як неявна відмова від тимчасового захисту.

