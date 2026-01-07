  1. В Украине

Кабмин активировал план реагирования на морозы и снегопады – ведомства наготове

21:58, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ожидается ночная температура до -20°C, затруднения на дорогах и возможные перебои с электроснабжением из-за налипания снега на линии.
Кабмин активировал план реагирования на морозы и снегопады – ведомства наготове
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров поручил соответствующим ведомствам обеспечить полную готовность к значительному ухудшению погодных условий из-за приближения циклона, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, меры направлены на минимизацию последствий непогоды и своевременную помощь гражданам.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Правительство поручило МВД, ГСЧС и Национальной полиции подготовить снегоочистительную и тяжелую инженерную технику, технику повышенной проходимости и мобильные пункты обогрева, которые при необходимости будут привлекаться для помощи участникам дорожного движения. Агентство восстановления, областные администрации и Киевская ОГА вместе с местными властями должны обеспечить своевременное реагирование на последствия непогоды, подготовить резервы топлива и обрабатывать дороги противообледенительными смесями.

Свириденко отметила, что профильные министерства и службы должны подготовить пункты несокрушимости для случаев перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением и проблем со связью. Министерство энергетики совместно с госкомпаниями обеспечит стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад и, при необходимости, увеличит производство электроэнергии и поставки газа, включая импорт из стран ЕС.

По прогнозу, циклон войдет на территорию Украины через Черновицкую и Ивано-Франковскую области. Ожидается ночная температура до -20°C и дневная до -10°C, возможны перебои с электроснабжением из-за налипания снега на линии и затруднения движения на дорогах. Премьер добавила, что ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру на фоне ежедневных атак на энергосистему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ГСЧС Кабинет Министров Украины власть погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]