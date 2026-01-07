Кабмин активировал план реагирования на морозы и снегопады – ведомства наготове

Ожидается ночная температура до -20°C, затруднения на дорогах и возможные перебои с электроснабжением из-за налипания снега на линии.

Кабинет Министров поручил соответствующим ведомствам обеспечить полную готовность к значительному ухудшению погодных условий из-за приближения циклона, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, меры направлены на минимизацию последствий непогоды и своевременную помощь гражданам.

Правительство поручило МВД, ГСЧС и Национальной полиции подготовить снегоочистительную и тяжелую инженерную технику, технику повышенной проходимости и мобильные пункты обогрева, которые при необходимости будут привлекаться для помощи участникам дорожного движения. Агентство восстановления, областные администрации и Киевская ОГА вместе с местными властями должны обеспечить своевременное реагирование на последствия непогоды, подготовить резервы топлива и обрабатывать дороги противообледенительными смесями.

Свириденко отметила, что профильные министерства и службы должны подготовить пункты несокрушимости для случаев перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением и проблем со связью. Министерство энергетики совместно с госкомпаниями обеспечит стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад и, при необходимости, увеличит производство электроэнергии и поставки газа, включая импорт из стран ЕС.

По прогнозу, циклон войдет на территорию Украины через Черновицкую и Ивано-Франковскую области. Ожидается ночная температура до -20°C и дневная до -10°C, возможны перебои с электроснабжением из-за налипания снега на линии и затруднения движения на дорогах. Премьер добавила, что ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру на фоне ежедневных атак на энергосистему.

