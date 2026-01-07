  1. В Україні

Кабмін активував план реагування до морозів та снігопадів – відомства напоготові

21:58, 7 січня 2026
Очікується нічна температура до -20°C, ускладнення на дорогах та можливі перебої з електропостачанням через налипання снігу на лінії.
Кабінет Міністрів доручив відповідним відомствам забезпечити повну готовність до значного погіршення погодних умов через наближення циклону, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, заходи спрямовані на мінімізацію наслідків негоди та своєчасну допомогу громадянам.

Уряд доручив МВС, ДСНС та Національній поліції підготувати снігоочисну та важку інженерну техніку, техніку підвищеної прохідності та мобільні пункти обігріву, які за потреби залучатимуть для допомоги учасникам дорожнього руху. Агентство відновлення, обласні адміністрації та Київська ОВА разом із місцевою владою повинні забезпечити своєчасне реагування на наслідки негоди, підготувати резерви пального та обробляти дороги протиожеледними сумішами.

Свириденко зазначила, що профільні міністерства та служби мають підготувати пункти незламності для випадків перебоїв з електро-, тепло-, газо- чи водопостачанням та проблем зі зв’язком. Міністерство енергетики спільно з держкомпаніями забезпечить стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад і, за потреби, збільшить виробництво електроенергії та постачання газу, включно з імпортом з країн ЄС.

За прогнозом, циклон увійде на територію України через Чернівецьку та Івано-Франківську області. Очікується нічна температура до -20°C та денна до -10°C, можливі перебої з електропостачанням через налипання снігу на лінії та ускладнення руху на дорогах. Прем’єрка додала, що погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру на тлі щоденних атак на енергосистему.

поліція ДСНС Кабінет Міністрів України влада погода

