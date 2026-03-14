В Германии предлагают платить за отстрел енотов

12:47, 14 марта 2026
Охотники бьют тревогу из-за роста численности инвазивного вида и угрозы местным животным.
В Германии предлагают платить за отстрел енотов
Политик с юга Германии выступила с инициативой радикальных мер по контролю численности енотов, которые угрожают местным видам фауны. Об этом сообщает Spiegel.

По данным Немецкого охотничьего общества (DJV), в охотничьем сезоне 2024/25 в стране было убито 284 220 енотов, что более чем вдвое превышает показатели последних десяти лет. По сравнению с 20-летней давностью количество отстреленных животных выросло в десять раз — на 1100 процентов.

Несмотря на массовый отстрел, численность енотов продолжает расти, и сейчас они встречаются во всех федеральных землях Германии. В некоторых регионах их присутствие охватывает до 90 процентов охотничьих угодий. Охотники считают, что охота на инвазивный вид помогает сохранить биоразнообразие, ведь еноты уничтожают земноводных и птенцов.

Сара Швейцер, пресс-секретарь ХДС по вопросам охотничьей политики в Баден-Вюртемберге, предлагает круглогодичную отмену закрытого сезона охоты, использование технологий ночного видения и введение премии за каждого убитого енота. Политик подчеркивает необходимость создания рабочей группы для борьбы с инвазивными видами.

Предыдущие попытки ограничить распространение енотов завершились прошлогодним судебным процессом в Гессене, где столкнулись позиции защитников животных, охотников и властей.

