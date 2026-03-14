У Німеччині пропонують платити за відстріл єнотів

Мисливці б’ють на сполох через зростання чисельності інвазивного виду та загрозу місцевим тваринам.

Політик з півдня Німеччини виступила з ініціативою радикальних заходів для контролю чисельності єнотів, які загрожують місцевим видам фауни. Про це повідомляє Spiegel.

За даними Німецького мисливського товариства (DJV), у мисливському сезоні 2024/25 в країні було вбито 284 220 єнотів, що більш ніж удвічі перевищує показники останніх десяти років. Порівняно з 20 роками тому кількість відстріляних тварин зросла вдесятеро — на 1100 відсотків.

Попри масовий відстріл, чисельність єнотів продовжує зростати, і зараз вони зустрічаються у всіх федеральних землях Німеччини. У деяких регіонах їхня присутність охоплює до 90 відсотків мисливських угідь. Мисливці вважають, що полювання на інвазивний вид допомагає зберегти біорізноманіття, адже єноти знищують земноводних та пташенят.

Сара Швейцер, речниця ХДС з питань мисливської політики у Баден-Вюртемберзі, пропонує цілорічне скасування закритого сезону полювання, використання технології нічного бачення та запровадження премії за кожного вбитого єнота. Політик наголошує на необхідності створення робочої групи для боротьби з інвазивними видами.

Попередні спроби обмежити поширення єнотів завершилися минулорічним судовим процесом у Гессені, де зіштовхнулися позиції захисників тварин, мисливців і влади.

