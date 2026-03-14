Военнослужащие в подразделении отравились алкоголем, один умер: суд в Самборе наказал сержанта батальона

10:35, 14 марта 2026
Во Львовской области суд признал главного сержанта виновным в небрежном отношении к военной службе и назначил штраф 17 тысяч гривен.
Самборский горрайонный суд Львовской области признал виновным главного сержанта батальона одной из воинских частей в небрежном отношении к военной службе в условиях военного положения. Должностное лицо не обеспечило надлежащий контроль за подчиненными, что привело к употреблению алкоголя военнослужащими. В результате один военнослужащий умер, еще несколько были госпитализированы с алкогольным отравлением.

Суд квалифицировал действия военного должностного лица по ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях и назначил штраф в размере 17 тыс. грн. Кроме того, с правонарушителя взыскан судебный сбор.

Обстоятельства дела №452/4843/25

Суд рассмотрел материалы о привлечении к административной ответственности военнослужащего — главного сержанта батальона одной из воинских частей.

По материалам дела, должностное лицо было непосредственным начальником для рядового и сержантского состава батальона и отвечало, в частности, за контроль дисциплины, морально-психологического состояния и надлежащего обеспечения подчиненных.

Как установил суд, 11 декабря 2025 года около 13:00 он не принял необходимых мер для предотвращения употребления алкоголя военнослужащими и не обеспечил надлежащий контроль за поведением личного состава во время несения службы.

Следствием этого стало массовое отравление алкоголем среди военных: один из них умер, другие были госпитализированы в медицинское учреждение.

Суд отметил, что такими действиями должностное лицо нарушило требования статей 102-1 и 102-2 Статута внутренней службы Вооруженных Сил Украины, которые предусматривают обязанность командиров обеспечивать воинскую дисциплину и надлежащий контроль за подчиненными.

Военнослужащего надлежащим образом уведомили о дате и времени рассмотрения дела — путем SMS-сообщения на номер телефона, указанный в протоколе об административном правонарушении.

Однако в суд он не явился и не подал ходатайств об отложении рассмотрения.

Учитывая это, суд рассмотрел дело в его отсутствие в соответствии с требованиями ст. 268 КУоАП.

Вина должностного лица подтверждалась:

  • протоколом об административном правонарушении;
  • письменными объяснениями самого военнослужащего;
  • объяснениями других военнослужащих;
  • иными материалами дела.

Суд пришел к выводу, что в действиях сержанта имеется состав административного правонарушения — небрежное отношение военного должностного лица к военной службе в условиях особого периода, предусмотренное ч. 2 ст. 172-15 КУоАП.

Решение суда

Суд признал военнослужащего виновным и назначил ему административное взыскание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан — 17 000 грн.

Кроме того, с него взыскано 665,60 грн судебного сбора.

Суд установил срок для добровольной уплаты штрафа — 15 дней с момента вручения копии постановления. Если штраф не будет уплачен в этот срок, он подлежит принудительному исполнению в двойном размере — 34 000 грн.

военные постановление судебная практика военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выезд за границу во время войны: справедливо ли женщины-судьи попали под ограничения

Совет судей неоднократно обращался к правительству с просьбой пересмотреть ограничения на выезд для женщин-судей, однако правила пока остаются неизменными.

Решения в земельной сфере предлагается признавать недействительными только через суд

В Раде инициируют изменения в порядок отмены решений в земельной сфере

Криптоактивы, Aston Martin и спрей для горла: как проходят собеседования претендентов на должности судей ВАКС

Четырнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Дизель для ВСУ и аграриев могут освободить от НДС — новый проект в Верховной Раде

В Раде зарегистрировали проект для стабилизации цен на топливо.

Нацполиция презентовала ТСК цифровую систему автоматизированного мониторинга деклараций полицейских

Цифровой инструмент автоматически анализирует доходы, имущество и корпоративные права полицейских.

