Військові у підрозділі отруїлися алкоголем, один помер: суд у Самборі покарав сержанта батальйону

На Львівщині суд визнав головного сержанта винним у недбалому ставленні до військової служби та призначив штраф 17 тисяч гривень.

Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав винним головного сержанта батальйону однієї з військових частин у недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану. Посадовець не забезпечив належний контроль за підлеглими, що призвело до вживання алкоголю військовослужбовцями. Унаслідок цього один військовий помер, ще кількох госпіталізували з алкогольним отруєнням.

Суд кваліфікував дії військової службової особи за ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначив штраф у розмірі 17 тис. грн. Крім того, з правопорушника стягнуто судовий збір.

Обставини справи №452/4843/25

Суд розглянув матеріали щодо притягнення до адміністративної відповідальності військовослужбовця — головного сержанта батальйону однієї з військових частин.

За матеріалами справи, посадовець був прямим начальником для рядового та сержантського складу батальйону та відповідав, зокрема, за контроль дисципліни, морально-психологічного стану і належного забезпечення підлеглих.

Як встановив суд, 11 грудня 2025 року близько 13:00 він не вжив необхідних заходів для запобігання вживанню алкоголю військовослужбовцями та не забезпечив належного контролю за поведінкою особового складу під час несення служби.

Наслідком цього стало масове отруєння алкоголем серед військових: один із них помер, інших госпіталізували до медичного закладу.

Суд зазначив, що такими діями посадовець порушив вимоги статей 102-1 та 102-2 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, що передбачають обов’язок командирів забезпечувати військову дисципліну та належний контроль за підлеглими.

Військовослужбовця належним чином повідомили про дату і час розгляду справи — шляхом SMS-повідомлення на номер телефону, зазначений у протоколі про адміністративне правопорушення.

Однак до суду він не з’явився і не подав клопотань про відкладення розгляду.

З огляду на це суд розглянув справу за його відсутності відповідно до вимог ст. 268 КУпАП.

Вина посадовця підтверджувалася:

протоколом про адміністративне правопорушення;

письмовими поясненнями самого військовослужбовця;

поясненнями інших військових;

іншими матеріалами справи.

Суд дійшов висновку, що в діях сержанта наявний склад адміністративного правопорушення — недбале ставлення військової службової особи до військової служби в умовах особливого періоду, передбачене ч. 2 ст. 172-15 КУпАП.

Рішення суду

Суд визнав військовослужбовця винним та призначив йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 17 000 грн.

Крім того, з нього стягнуто 665,60 грн судового збору.

Суд встановив строк для добровільної сплати штрафу — 15 днів з моменту вручення копії постанови. Якщо штраф не буде сплачено у цей строк, він підлягатиме примусовому виконанню у подвійному розмірі — 34 000 грн.

