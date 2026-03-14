Військові у підрозділі отруїлися алкоголем, один помер: суд у Самборі покарав сержанта батальйону

10:35, 14 березня 2026
На Львівщині суд визнав головного сержанта винним у недбалому ставленні до військової служби та призначив штраф 17 тисяч гривень.
Військові у підрозділі отруїлися алкоголем, один помер: суд у Самборі покарав сержанта батальйону
Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав винним головного сержанта батальйону однієї з військових частин у недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану. Посадовець не забезпечив належний контроль за підлеглими, що призвело до вживання алкоголю військовослужбовцями. Унаслідок цього один військовий помер, ще кількох госпіталізували з алкогольним отруєнням.

Суд кваліфікував дії військової службової особи за ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначив штраф у розмірі 17 тис. грн. Крім того, з правопорушника стягнуто судовий збір.

Обставини справи №452/4843/25

Суд розглянув матеріали щодо притягнення до адміністративної відповідальності військовослужбовця — головного сержанта батальйону однієї з військових частин.

За матеріалами справи, посадовець був прямим начальником для рядового та сержантського складу батальйону та відповідав, зокрема, за контроль дисципліни, морально-психологічного стану і належного забезпечення підлеглих.

Як встановив суд, 11 грудня 2025 року близько 13:00 він не вжив необхідних заходів для запобігання вживанню алкоголю військовослужбовцями та не забезпечив належного контролю за поведінкою особового складу під час несення служби.

Наслідком цього стало масове отруєння алкоголем серед військових: один із них помер, інших госпіталізували до медичного закладу.

Суд зазначив, що такими діями посадовець порушив вимоги статей 102-1 та 102-2 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, що передбачають обов’язок командирів забезпечувати військову дисципліну та належний контроль за підлеглими.

Військовослужбовця належним чином повідомили про дату і час розгляду справи — шляхом SMS-повідомлення на номер телефону, зазначений у протоколі про адміністративне правопорушення.

Однак до суду він не з’явився і не подав клопотань про відкладення розгляду.

З огляду на це суд розглянув справу за його відсутності відповідно до вимог ст. 268 КУпАП.

Вина посадовця підтверджувалася:

  • протоколом про адміністративне правопорушення;
  • письмовими поясненнями самого військовослужбовця;
  • поясненнями інших військових;
  • іншими матеріалами справи.

Суд дійшов висновку, що в діях сержанта наявний склад адміністративного правопорушення — недбале ставлення військової службової особи до військової служби в умовах особливого періоду, передбачене ч. 2 ст. 172-15 КУпАП.

Рішення суду

Суд визнав військовослужбовця винним та призначив йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 17 000 грн.

Крім того, з нього стягнуто 665,60 грн судового збору.

Суд встановив строк для добровільної сплати штрафу — 15 днів з моменту вручення копії постанови. Якщо штраф не буде сплачено у цей строк, він підлягатиме примусовому виконанню у подвійному розмірі — 34 000 грн.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Резерв+ показував порушення правил військового обліку: чому суд в Одесі визнав дії ТЦК незаконними

Суд встановив, що облікові дані у цифровій системі не відповідали дійсності.

Виїзд за кордон під час війни: чи справедливо жінки-судді потрапили під обмеження

Рада суддів неодноразово зверталася до уряду з проханням переглянути обмеження на виїзд для жінок-суддів, проте  правила поки залишаються незмінними.

Рішення у земельній сфері пропонують визнавати недійсними лише через суд

У Раді ініціюють зміни до порядку скасування рішень у земельній сфері.

Криптоактиви, Aston Martin та спрей для горла: як проходять співбесіди предендентів на посади суддів ВАКС

Чотирнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Дизель для ЗСУ та аграріїв можуть звільнити від ПДВ — новий проєкт у Верховній Раді

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо стабілізації цін на пальне.

