ВПЛ купила квартиру и не сообщила соцзащиту — суд обязал женщину вернуть 16 тысяч гривен помощи

После приобретения жилья внутренне перемещенная особа утратила право на выплату помощи на проживание.

Шевченковский районный суд города Днепра рассмотрел дело о возврате государственной помощи, которую получала внутренне перемещенная особа. Орган социальной защиты обратился в суд с требованием взыскать 16 тыс. грн, считая, что эти средства были выплачены после того, как женщина утратила право на такую поддержку.

Причиной спора стало то, что во время получения ежемесячной помощи ВПО женщина приобрела квартиру стоимостью 954 тыс. грн. По правилам выплаты такие обстоятельства могут влиять на право на государственную поддержку. Соцзащита пришла к выводу, что после покупки жилья выплата помощи должна была быть прекращена, а средства, полученные после этого, являются излишне выплаченными. Поскольку добровольно их не вернули, орган обратился в суд.

Обстоятельства дела №932/5039/25

В июне 2022 года женщина обратилась в Центральное управление социальной защиты населения Днепровского городского совета с заявлением о предоставлении помощи на проживание внутренне перемещенным особам. На основании заявления и справки ВПО ей назначили ежемесячную помощь в размере 2000 грн.

По данным органа соцзащиты, с июня 2022 года по сентябрь 2024 года заявительнице было начислено 56 тыс. грн государственной помощи.

Во время проверки социальные службы установили, что 19 января 2024 года получательница помощи приобрела квартиру площадью 37,6 кв. м. Стоимость жилья по договору купли-продажи составила 954 тыс. грн, а право собственности было зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

После выявления этой информации управление соцзащиты приняло решение:

прекратить выплату помощи с 1 октября 2024 года;

определить излишне выплаченные средства за период с 1 февраля по 30 сентября 2024 года в сумме 16 тыс. грн.

Женщину письменно уведомили о необходимости добровольно вернуть эти средства. Однако она этого не сделала, после чего управление соцзащиты обратилось в суд.

Ответчица в судебное заседание не явилась и отзыв на иск не подала.

Позиция суда

Суд обратил внимание, что механизм предоставления помощи внутренне перемещенным особам определен Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №332 от 20 марта 2022 года, а также изменениями, внесенными постановлением КМУ №709 от 11 июля 2023 года.

Этими нормативными актами предусмотрено, что:

помощь назначается с учетом имущественного состояния ВПО;

выплата прекращается, если во время верификации установлено, что особа имеет в собственности жилье на территории, где не ведутся боевые действия или завершена оккупация;

получатель помощи обязан сообщать органу соцзащиты об изменениях, которые влияют на право на выплату, в течение 14 дней.

Суд установил, что ответчица после приобретения квартиры не уведомила орган социальной защиты об изменении своего имущественного состояния, хотя такая обязанность прямо предусмотрена Порядком.

В связи с этим выплаты, полученные после возникновения обстоятельств, исключающих право на помощь, являются безосновательно приобретенными средствами.

При этом суд сослался на положения статей 1212 и 1215 Гражданского кодекса Украины, которые обязывают особу вернуть имущество или средства, приобретенные без достаточного правового основания.

Решение суда

Суд пришел к выводу об обоснованности требований органа соцзащиты и постановил:

взыскать с ответчицы 16 000 грн излишне выплаченной помощи на проживание ВПО;

взыскать 3028 грн судебного сбора в пользу Центрального управления социальной защиты населения Днепровского городского совета.

Решение может быть обжаловано в Днепровский апелляционный суд в течение 30 дней.

