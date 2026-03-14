ВПО купила квартиру і не повідомила соцзахист — суд зобов’язав жінку повернути 16 тисяч гривень допомоги

13:05, 14 березня 2026
Після придбання житла внутрішньо переміщена особа втратила право на виплату допомоги на проживання.
Шевченківський районний суд міста Дніпра розглянув справу про повернення державної допомоги, яку отримувала внутрішньо переміщена особа. Орган соціального захисту звернувся до суду з вимогою стягнути 16 тис. грн, вважаючи, що ці кошти були виплачені після того, як жінка втратила право на таку підтримку.

Причиною спору стало те, що під час отримання щомісячної допомоги ВПО жінка придбала квартиру вартістю 954 тис. грн. За правилами виплати такі обставини можуть впливати на право на державну підтримку. Соцзахист дійшов висновку, що після купівлі житла виплата допомоги мала бути припинена, а кошти, отримані після цього, є надміру виплаченими. Оскільки добровільно їх не повернули, орган звернувся до суду.

Обставини справи №932/5039/25

У червні 2022 року жінка звернулася до Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради із заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. На підставі заяви та довідки ВПО їй призначили щомісячну допомогу у розмірі 2000 грн.

За даними органу соцзахисту, з червня 2022 року до вересня 2024 року заявниці було нараховано 56 тис. грн державної допомоги.

Під час перевірки соціальні служби встановили, що 19 січня 2024 року отримувачка допомоги придбала квартиру площею 37,6 кв. м. Вартість житла за договором купівлі-продажу становила 954 тис. грн, а право власності було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Після виявлення цієї інформації управління соцзахисту ухвалило рішення:

  • припинити виплату допомоги з 1 жовтня 2024 року;
  • визначити надміру виплачені кошти за період з 1 лютого по 30 вересня 2024 року у сумі 16 тис. грн.

Жінку письмово повідомили про необхідність добровільно повернути ці кошти. Однак вона цього не зробила, після чого управління соцзахисту звернулося до суду.

Відповідачка до судового засідання не з’явилася і відзив на позов не подала.

Позиція суду

Суд звернув увагу, що механізм надання допомоги внутрішньо переміщеним особам визначений Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №332 від 20 березня 2022 року, а також змінами, внесеними постановою КМУ №709 від 11 липня 2023 року.

Цими нормативними актами передбачено, що:

  • допомога призначається з урахуванням майнового стану ВПО;
  • виплата припиняється, якщо під час верифікації встановлено, що особа має у власності житло на території, де не ведуться бойові дії або завершено окупацію;
  • отримувач допомоги зобов’язаний повідомляти орган соцзахисту про зміни, які впливають на право на виплату, протягом 14 днів.

Суд встановив, що відповідачка після придбання квартири не повідомила орган соціального захисту про зміну свого майнового стану, хоча такий обов’язок прямо передбачений Порядком.

У зв’язку з цим виплати, отримані після виникнення обставин, що виключають право на допомогу, є безпідставно набутими коштами.

При цьому суд послався на положення статей 1212 та 1215 Цивільного кодексу України, які зобов’язують особу повернути майно або кошти, набуті без достатньої правової підстави.

Рішення суду

Суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог органу соцзахисту та постановив:

  • стягнути з відповідачки 16 000 грн надміру виплаченої допомоги на проживання ВПО;
  • стягнути 3028 грн судового збору на користь Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради.

Рішення може бути оскаржене до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів.

