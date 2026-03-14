Мужчина хотел через суд доказать, что сам воспитывает сына — апелляция связала иск с возможной отсрочкой от мобилизации

Апелляционный суд пришел к выводу, что сам факт проживания ребенка с отцом не подтверждает его самостоятельного воспитания.

Черновицкий апелляционный суд пересмотрел дело о расторжении брака и воспитании ребенка и частично отменил решение суда первой инстанции. Мужчина просил суд не только расторгнуть брак, но и официально установить, что он самостоятельно воспитывает и содержит их малолетнего сына, который проживает вместе с ним.

Суд первой инстанции удовлетворил эти требования. Однако апелляционный суд пришел к выводу, что сам факт проживания ребенка с отцом не означает, что он воспитывает его без участия матери. Кроме того, суд обратил внимание, что установление такого факта может создать основания для получения отсрочки от мобилизации, поэтому такие обстоятельства должны быть надлежащим образом доказаны. В этом деле таких доказательств представлено не было.

В то же время решение о расторжении брака апелляционный суд оставил без изменений.

Обстоятельства дела №725/8957/25

Истец обратился в суд с требованиями: расторгнуть брак с ответчицей; оставить их малолетнего сына проживать с отцом на его самостоятельном воспитании и содержании; установить юридический факт, что он самостоятельно воспитывает и содержит ребенка.

Брак сторон был зарегистрирован в сентябре 2017 года. У супругов родился сын.

Истец указывал, что после фактического прекращения семейных отношений ребенок проживает вместе с ним, находится на его содержании и воспитании. По его словам, между родителями нет спора относительно места проживания ребенка — стороны даже заключили нотариально удостоверенный договор, которым определили проживание сына с отцом.

По мнению истца, установление судом факта самостоятельного воспитания ребенка необходимо для: решения вопросов относительно перемещения ребенка без согласия матери; оформления социальных выплат; защиты прав и интересов ребенка.

Решение суда первой инстанции

Черновицкий районный суд г. Черновцы в ноябре 2025 года полностью удовлетворил иск.

Суд расторг брак между сторонами; оставил малолетнего сына проживать с отцом на его самостоятельном воспитании и содержании; установил факт, что отец самостоятельно воспитывает и содержит ребенка; взыскал с матери судебные расходы.

Апелляционная жалоба

Апелляционную жалобу подал территориальный центр комплектования и социальной поддержки, который не участвовал в деле, однако указал, что решение суда непосредственно влияет на его права и обязанности.

По мнению апеллянта, установление факта самостоятельного воспитания ребенка может предоставить истцу право на отсрочку от призыва во время мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Заявитель отметил, что:

для подтверждения самостоятельного воспитания ребенка необходимо доказать обстоятельства, при которых объем прав другого из родителей ограничен или прекращен (например, лишение родительских прав, смерть, признание безвестно отсутствующим и т.п.);

проживание ребенка с одним из родителей само по себе не означает прекращения участия другого родителя в его воспитании.

В связи с этим апеллянт просил отменить решение суда и отказать в удовлетворении иска.

Правовая оценка апелляционного суда

Апелляционный суд согласился, что апеллянт имеет право на обжалование решения, поскольку оно может создать для него обязанность рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от мобилизации.

Суд подчеркнул несколько ключевых правовых позиций.

1. Родители имеют равные права и обязанности по отношению к ребенку

В соответствии с Конституцией Украины, Семейным кодексом и Конвенцией о правах ребенка:

оба родителя несут одинаковую ответственность за воспитание ребенка;

проживание родителей отдельно не прекращает их прав и обязанностей по отношению к ребенку.

Семейные обязанности являются личными и не могут быть переданы другому лицу или прекращены по договоренности сторон.

2. Сам факт проживания ребенка с одним из родителей не означает его единоличного воспитания

Коллегия судей подчеркнула, что для установления факта самостоятельного воспитания необходимо доказать, что другой из родителей не участвует в воспитании или содержании ребенка, либо что существуют юридические основания для ограничения или прекращения его родительских прав.

В этом деле таких доказательств не было.

Материалы дела лишь подтверждают, что ребенок проживает с отцом. В то же время:

доказательств уклонения матери от выполнения родительских обязанностей не представлено;

отсутствуют доказательства, что она не участвует в содержании ребенка.

3. Суд первой инстанции не выяснил всех обстоятельств дела

Апелляционный суд также обратил внимание, что:

во время рассмотрения дела не было надлежащим образом установлено участие матери в воспитании ребенка;

не представлены достаточные доказательства, подтверждающие самостоятельное воспитание ребенка отцом.

Кроме того, коллегия судей указала, что подобные иски могут использоваться для создания оснований для отсрочки от мобилизации, что требует особенно тщательной проверки обстоятельств дела.

По мнению суда, наилучшим интересам ребенка в этой ситуации соответствует совместное выполнение родительских обязанностей, поскольку доказательств обратного не установлено.

Вывод апелляционного суда

По результатам рассмотрения дела Черновицкий апелляционный суд постановил: закрыть апелляционное производство в части обжалования решения о расторжении брака; отменить решение суда первой инстанции в части:

оставления ребенка на самостоятельном воспитании и содержании отца;

установления факта самостоятельного воспитания ребенка.

Суд постановил принять новое решение — отказать в удовлетворении этих требований.

Также суд изменил распределение судебных расходов: с истца взыскано 2422,40 грн судебного сбора в доход государства; в пользу апеллянта взыскано 2906,88 грн расходов по уплате судебного сбора.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд.

