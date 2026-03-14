Новый налог для туристов: Англия может ввести сбор за проживание в гостиницах

11:53, 14 марта 2026
Местные власти могут получить право вводить дополнительную плату за ночевку в гостиницах и арендованном жилье.
Новый налог для туристов: Англия может ввести сбор за проживание в гостиницах
Правительство Великобритании рассматривает возможность введения туристического налога на проживание для посетителей Англии. Речь идет о дополнительном сборе за ночевку в гостиницах, хостелах или при краткосрочной аренде жилья. Власти считают, что такой налог может приносить городам десятки миллионов долларов ежегодно, однако представители туристической индустрии предупреждают: нововведение может сделать отдых в стране дороже.

Идею обсуждали во время правительственных консультаций, передает Courthouse News. Предлагается разрешить мэрам крупных городов вводить так называемый туристический сбор (visitor levy). Местные власти будут самостоятельно решать, вводить ли налог и каким будет его размер, поэтому ставки могут отличаться в зависимости от региона.

Зачем предлагают налог

В британском правительстве объясняют, что средства от туристического сбора можно направлять на развитие инфраструктуры, общественного транспорта и содержание туристических зон. Туризм является важной отраслью для экономики страны — он обеспечивает около 5% экономики Великобритании.

Подобные сборы распространены во многих странах Европы. Обычно туристы платят небольшую сумму за каждую ночь проживания, а полученные средства используют для развития городов и туристических локаций.

Сейчас местные власти в Англии не имеют права вводить такой налог. Если правительство поддержит предложение, парламент должен принять соответствующий закон. Поэтому даже в случае положительного решения налог может появиться не раньше 2027 года.

Бизнес выступает против

Гостиничный и туристический бизнес призывает правительство отказаться от этой идеи. В письме канцлеру казначейства Рейчел Ривз более 200 руководителей туристических компаний, среди которых Hilton и Travelodge, заявили, что новый сбор может отпугнуть туристов.

По их словам, отдых в Великобритании и так дороже, чем во многих странах Европы. Например, НДС для гостиниц и ресторанов составляет 20%, что примерно вдвое больше, чем во Франции, Италии или Испании. В отрасли опасаются, что из-за нового налога туристы могут сокращать продолжительность поездок или выбирать другие страны.

Подобные налоги уже существуют

Туристические сборы широко применяются в мире. Например, в Париже туристы платят от 2,6 до более чем 15 евро за ночь, в Риме — до 10 евро, а в Амстердаме налог составляет примерно 12,5% от стоимости номера.

В Великобритании подобную систему уже тестируют. В Манчестере с 2023 года гостиницы взимают около 1,33 доллара за номер за ночь, а полученные средства направляют на развитие туризма.

Окончательное решение относительно туристического налога в Англии правительство пока не приняло. Оно покажет, присоединится ли страна к распространенной в мире практике финансирования городской инфраструктуры за счет туристических сборов.

