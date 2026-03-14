Новий податок для туристів: Англія може запровадити збір за проживання в готелях

Місцева влада може отримати право вводити додаткову плату за ночівлю в готелях і орендованому житлі.

Уряд Великої Британії розглядає можливість запровадження туристичного податку на проживання для відвідувачів Англії. Йдеться про додатковий збір за ночівлю у готелях, хостелах або короткостроковій оренді житла. Влада вважає, що такий податок може приносити містам десятки мільйонів доларів щороку, однак представники туристичної індустрії попереджають: нововведення може зробити відпочинок у країні дорожчим.

Ідею обговорювали під час урядових консультацій, передає Courthouse News. Пропонується дозволити мерам великих міст вводити так званий туристичний збір (visitor levy). Місцева влада сама вирішуватиме, чи запроваджувати податок і яким буде його розмір, тому ставки можуть відрізнятися залежно від регіону.

Навіщо пропонують податок

У британському уряді пояснюють, що кошти від туристичного збору можна спрямовувати на розвиток інфраструктури, громадського транспорту та утримання туристичних зон. Туризм є важливою галуззю для економіки країни — він забезпечує близько 5% економіки Великої Британії.

Подібні збори поширені в багатьох країнах Європи. Зазвичай туристи сплачують невелику суму за кожну ніч проживання, а отримані кошти використовують для розвитку міст і туристичних локацій.

Наразі місцева влада в Англії не має права вводити такий податок. Якщо уряд підтримає пропозицію, парламент має ухвалити відповідний закон. Тому навіть у разі позитивного рішення податок може з’явитися не раніше 2027 року.

Бізнес виступає проти

Готельний та туристичний бізнес закликає уряд відмовитися від цієї ідеї. У листі до канцлерки казначейства Рейчел Рівз понад 200 керівників туристичних компаній, серед яких Hilton і Travelodge, заявили, що новий збір може відлякати туристів.

За їхніми словами, відпочинок у Великій Британії і так дорожчий, ніж у багатьох країнах Європи. Наприклад, ПДВ для готелів і ресторанів становить 20%, що приблизно удвічі більше, ніж у Франції, Італії чи Іспанії. У галузі побоюються, що через новий податок туристи можуть скорочувати тривалість поїздок або обирати інші країни.

Подібні податки вже існують

Туристичні збори широко застосовують у світі. Наприклад, у Парижі туристи платять від 2,6 до понад 15 євро за ніч, у Римі — до 10 євро, а в Амстердамі податок становить приблизно 12,5% від вартості номера.

У Великій Британії подібну систему вже тестують. У Манчестері з 2023 року готелі стягують близько 1,33 долара за номер за ніч, а отримані кошти спрямовують на розвиток туризму.

Остаточне рішення щодо туристичного податку в Англії уряд ще не ухвалив. Воно покаже, чи приєднається країна до поширеної у світі практики фінансування міської інфраструктури за рахунок туристичних зборів.

