Зимние ярмарки и стихийная торговля: чем опасна покупка продуктов «с рук»

23:12, 7 января 2026
Низкие температуры не гарантируют безопасности: продукты с рук могут быть опасными для употребления.
В период зимних ярмарок и сезонной торговли украинцы все чаще покупают пищевые продукты под открытым небом — возле дорог, на площадях и во дворах. Однако именно в холодное время года такие покупки несут повышенные риски для здоровья. Об этом предостерегает Главное управление Госпродпотребслужбы в Волынской области.

По данным, значительная часть жалоб и обращений потребителей касается пищевых продуктов, приобретенных в местах стихийной торговли. Речь идет о продаже еды с рук, с необорудованного транспорта или временных лотков без соблюдения санитарных требований и без ветеринарно-санитарной экспертизы.

Где в Украине разрешено продавать пищевые продукты

Законными и контролируемыми местами реализации пищевых продуктов являются:

  • продовольственные магазины;
  • агропродовольственные рынки, где действует система государственного контроля.

Именно на таких рынках можно проверить соблюдение температурного режима, наличие сопроводительных документов и соответствие продукции требованиям безопасности.

Гигиенические требования: что следует знать

С 5 декабря 2024 года в Украине действуют Гигиенические требования к агропродовольственным рынкам.

Согласно им, пищевые продукты должны:

  • соответствовать законодательству в сфере безопасности и качества;
  • храниться и реализовываться с соблюдением температурного режима, который исключает развитие микроорганизмов и токсинов;
  • сопровождаться предусмотренными законом документами;
  • соответствовать установленным показателям безопасности;
  • иметь надлежащую маркировку или сопроводительную информацию.

Кто отвечает за борьбу со стихийной торговлей

Недопущение торговли в неустановленных местах относится к полномочиям органов внутренних дел и органов местного самоуправления. Это определено законами Украины «О Национальной полиции» и «О местном самоуправлении в Украине».

В то же время статья 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за торговлю с рук в запрещенных местах — на улицах, площадях, во дворах, подъездах и скверах. За такие нарушения накладывается штраф от одного до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Почему ответственность начинается с потребителя

Специалисты отмечают: стихийная торговля существует до тех пор, пока на нее есть спрос. Осознанный выбор потребителей — один из наиболее эффективных способов снизить риски для собственного здоровья и здоровья близких.

Покупая продукты в проверенных местах, украинцы не только защищают себя, но и способствуют сокращению нелегальной торговли. Безопасная еда — это вопрос личной ответственности, а не только контроля со стороны государства.

