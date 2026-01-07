Зимние ярмарки и стихийная торговля: чем опасна покупка продуктов «с рук»
В период зимних ярмарок и сезонной торговли украинцы все чаще покупают пищевые продукты под открытым небом — возле дорог, на площадях и во дворах. Однако именно в холодное время года такие покупки несут повышенные риски для здоровья. Об этом предостерегает Главное управление Госпродпотребслужбы в Волынской области.
По данным, значительная часть жалоб и обращений потребителей касается пищевых продуктов, приобретенных в местах стихийной торговли. Речь идет о продаже еды с рук, с необорудованного транспорта или временных лотков без соблюдения санитарных требований и без ветеринарно-санитарной экспертизы.
Где в Украине разрешено продавать пищевые продукты
Законными и контролируемыми местами реализации пищевых продуктов являются:
- продовольственные магазины;
- агропродовольственные рынки, где действует система государственного контроля.
Именно на таких рынках можно проверить соблюдение температурного режима, наличие сопроводительных документов и соответствие продукции требованиям безопасности.
Гигиенические требования: что следует знать
С 5 декабря 2024 года в Украине действуют Гигиенические требования к агропродовольственным рынкам.
Согласно им, пищевые продукты должны:
- соответствовать законодательству в сфере безопасности и качества;
- храниться и реализовываться с соблюдением температурного режима, который исключает развитие микроорганизмов и токсинов;
- сопровождаться предусмотренными законом документами;
- соответствовать установленным показателям безопасности;
- иметь надлежащую маркировку или сопроводительную информацию.
Кто отвечает за борьбу со стихийной торговлей
Недопущение торговли в неустановленных местах относится к полномочиям органов внутренних дел и органов местного самоуправления. Это определено законами Украины «О Национальной полиции» и «О местном самоуправлении в Украине».
В то же время статья 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за торговлю с рук в запрещенных местах — на улицах, площадях, во дворах, подъездах и скверах. За такие нарушения накладывается штраф от одного до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Почему ответственность начинается с потребителя
Специалисты отмечают: стихийная торговля существует до тех пор, пока на нее есть спрос. Осознанный выбор потребителей — один из наиболее эффективных способов снизить риски для собственного здоровья и здоровья близких.
Покупая продукты в проверенных местах, украинцы не только защищают себя, но и способствуют сокращению нелегальной торговли. Безопасная еда — это вопрос личной ответственности, а не только контроля со стороны государства.
