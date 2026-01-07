Зимові ярмарки і стихійна торгівля: чим небезпечна купівля продуктів «з рук»
У період зимових ярмарків та сезонної торгівлі українці дедалі частіше купують харчові продукти просто неба — біля доріг, на площах і у дворах. Однак саме в холодну пору року такі покупки несуть підвищені ризики для здоров’я. Про це застерігає Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.
За даними, значна частина скарг і звернень споживачів стосується харчових продуктів, придбаних у місцях стихійної торгівлі. Йдеться про продаж їжі з рук, з необладнаного транспорту або тимчасових яток без дотримання санітарних вимог і без ветеринарно-санітарної експертизи.
Де в Україні дозволено продавати харчові продукти
Законними та контрольованими місцями реалізації харчових продуктів є:
- продовольчі магазини;
- агропродовольчі ринки, де діє система державного контролю.
Саме на таких ринках можна перевірити дотримання температурного режиму, наявність супровідних документів і відповідність продукції вимогам безпечності.
Гігієнічні вимоги: що слід знати
Від 5 грудня 2024 року в Україні діють Гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків.
Згідно з ними, харчові продукти повинні:
- відповідати законодавству у сфері безпечності та якості;
- зберігатися й реалізовуватися з дотриманням температурного режиму, що унеможливлює розвиток мікроорганізмів і токсинів;
- супроводжуватися передбаченими законом документами;
- відповідати встановленим показникам безпечності;
- мати належне маркування або супровідну інформацію.
Хто відповідає за боротьбу зі стихійною торгівлею
Недопущення торгівлі у невстановлених місцях належить до повноважень органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування. Це визначено законами України «Про Національну поліцію» та «Про місцеве самоврядування в Україні».
Водночас стаття 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за торгівлю з рук у заборонених місцях — на вулицях, площах, у дворах, під’їздах і скверах. За такі порушення накладається штраф від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Чому відповідальність починається зі споживача
Фахівці наголошують: стихійна торгівля існує доти, доки на неї є попит. Усвідомлений вибір споживачів — один із найефективніших способів зменшити ризики для власного здоров’я та здоров’я близьких.
Купуючи продукти в перевірених місцях, українці не лише захищають себе, а й сприяють зменшенню нелегальної торгівлі. Безпечна їжа — це питання особистої відповідальності, а не лише контролю з боку держави.
