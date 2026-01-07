Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

Иск подал должностное лицо, которое занимало должность заместителя главы ОВА. Причиной обращения в суд стали два телевизионных сюжета, вышедших в эфире телеканала и опубликованных на YouTube.

В материалах журналисты говорили о возможных обысках, якобы прогулах на работе и возможной причастности должностного лица к уголовным производствам. Истец настаивал: эта информация не соответствует действительности, носит обвинительный характер и формирует негативное отношение к нему как к человеку и государственному служащему.

Истец просил опровергнуть информацию, которая по своему содержанию имеет характер общественной критики деятельности публичного лица.

Луцкий горрайонный суд, а затем и Волынский апелляционный суд по делу № 161/727/25 встали на сторону истца. Они пришли к выводу, что высказывания в сюжетах являются фактическими утверждениями, а не оценочными суждениями, и обязали телеканал удалить видео, публично опровергнуть информацию и возместить судебные расходы.

Суды указывали, что журналистские формулировки создавали впечатление доказанных фактов — в частности относительно обысков, прогулов и коррупционных действий, — тогда как никаких приговоров или подозрений в отношении должностного лица не существовало.

В то же время Верховный Суд занял противоположную позицию.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в Постановлении от 10 декабря 2025 года подчеркнул, что поскольку истец занимал высокую должность в системе государственного управления и имел статус публичного лица, его деятельность на этой должности в значительной мере влияла на общество, а следовательно, общество может проявлять законный интерес к информации об истце и его деятельности.

Именно поэтому истец в силу публичности своей должности открыт для жесткой критики и пристального общественного контроля. Публичные лица неизбежно открываются для пристального освещения их слов и поступков и должны это осознавать. Особый статус, который они имеют в обществе, автоматически увеличивает уровень давления на их частную жизнь.

Верховный Суд в очередной раз повторяет, что предел допустимой критики и объем распространяемой информации в отношении публичных лиц значительно шире, чем в отношении обычных граждан.

В то же время указанные деятели и лица не должны иметь большей защиты своей репутации и других прав по сравнению с другими лицами.

Верховный Суд учитывает, что сообщение новостей, основанных на интервью, либо воспроизведение высказываний других лиц, отредактированных или нет, является одним из важнейших средств, с помощью которых пресса может выполнять свою важную роль «сторожевого пса» общества.

В таких делах следует различать ситуации, когда такие высказывания принадлежат журналисту, и когда они являются цитатой высказываний другого лица, поскольку наказание журналиста за участие в распространении высказываний других лиц будет существенно мешать прессе содействовать обсуждению вопросов общественного значения и не должно применяться, если для этого нет исключительно веских причин (решение по делу «Pedersen and Baadsgaard v. Denmark» от 19 июня 2003 года, № 49017/99; решение по делу «Thorgeir Thorgeirson v. Iceland» от 7 ноября 2008 года, № 56925/08; решение по делу «Jersild v. Denmark» от 23 сентября 1994 года, № 15890/89).

Верховный Суд подчеркивает, что оспариваемая информация касается не частной жизни истца, а его профессиональной деятельности, что соответствует критерию «общественного интереса» и интересу со стороны журналистов.

Использованные языково-стилистические средства подтверждают, что распространенная информация является суждениями: «наши источники говорят», «злые языки говорят», «якобы», «наши источники сообщили», «похоже», «будто», «как поговаривают в правоохранительных кругах», «утверждать ничего не беремся» и т. п.

Высказывания ответчика в отношении истца не переходят границы допустимой критики как публичного лица, хотя и могут затрагивать его личные чувства.

Верховный Суд в этом деле учел устоявшийся подход, который заключается в том, что, решая вопрос о признании информации недостоверной и ее опровержении, в каждом конкретном случае необходимо установить характер распространенной информации и выяснить, является ли она фактическим утверждением или оценочным суждением.

Подлежат учету содержание и контекст распространенной информации, ее значение для общественной дискуссии, важность должности, которую занимает лицо, в отношении которого распространена информация, достоверность информации, последствия ее распространения, а также суд должен различать критику деятельности и утверждающие высказывания о совершении уголовных правонарушений.

В случае установления, что информация, об опровержении которой инициирован вопрос в деле, содержит признаки оценочных суждений, изложена в форме провокативной риторики с использованием характерных для оценочных суждений языково-стилистических средств, такая информация считается субъективным мнением распространителей, которое невозможно проверить на соответствие действительности и опровергнуть. Указанная практика в спорных правоотношениях является устойчивой.

В соответствии с частью второй статьи 30 Закона Украины «Об информации» оценочными суждениями, за исключением клеветы, являются высказывания, которые не содержат фактических данных, критика, оценка действий, а также высказывания, которые не могут быть истолкованы как содержащие фактические данные, в частности с учетом характера использования языково-стилистических средств (употребление гипербол, аллегорий, сатиры). Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. Если лицо считает, что оценочные суждения или мнения унижают его достоинство, честь или деловую репутацию, а также другие личные неимущественные права, оно вправе воспользоваться предоставленным ему законодательством правом на ответ, а также на собственное толкование дела в том же средстве массовой информации с целью обоснования необоснованности распространенных суждений, предоставив им иную оценку. Если субъективное мнение выражено в грубой, унизительной или непристойной форме, которая унижает достоинство, честь или деловую репутацию, на лицо, которое таким образом и таким способом выразило мнение или оценку, может быть возложена обязанность возместить причиненный моральный вред.

Таким образом, необходимо отличать некоторые высказывания, которые хоть и имеют характер оскорбления, однако в целом контексте являются оценочными суждениями с учетом употребленных слов и выражений с использованием языково-стилистических средств.

Суждение — это то же самое, что и мнение, высказывание. Оно представляет собой мыслительный акт, имеющий оценочный характер и выражающий отношение говорящего к содержанию высказанной мысли и напрямую связанный с такими психологическими состояниями, как вера, уверенность или сомнение. Оценить правдивость или правильность суждения каким-либо путем невозможно, поэтому оно не входит в предмет судебного доказывания.

Опровергнутой может быть информация, которая содержит сведения о событиях и явлениях (фактах), которых не существовало вообще или которые существовали, но сведения о них не соответствуют действительности (неполные или искаженные). В любом случае это должна быть информация, истинность которой возможно проверить; существование таких фактов не зависит от их субъективного восприятия или отрицания через мнения и взгляды лица.

Свободное выражение взглядов является существенным фактором полноценного развития личности в обществе, так же как и способность лица воспринимать возражения, побуждения, поощрения через мысли и идеи, высказанные другими людьми.

Согласно статье 10 Конвенции и частям второй и третьей статьи 34 Конституции Украины каждый имеет право на свободу выражения взглядов. Это право включает свободу придерживаться своих взглядов, получать и передавать информацию и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ.

Осуществление этих свобод, поскольку оно связано с обязанностями и ответственностью, может подлежать таким формальностям, условиям, ограничениям или санкциям, которые установлены законом и являются необходимыми в демократическом обществе, в частности для защиты репутации или прав других лиц.

Подобные правовые выводы изложены в постановлениях Верховного Суда от 12 июня 2018 года по делу № 826/4406/16, от 22 февраля 2023 года по делу № 757/39521/20.

Таким образом, по смыслу статьи 277 ГК Украины не являются предметом судебной защиты оценочные суждения, мнения, убеждения, критическая оценка определенных фактов и недостатков, которые, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, невозможно проверить на предмет их соответствия действительности (в отличие от проверки истинности фактов) и опровергнуть, что соответствует прецедентной судебной практике ЕСПЧ при толковании положений статьи 10 Конвенции.

Если лицо считает, что оценочные суждения или мнения, распространенные в средстве массовой информации, унижают его достоинство, честь или деловую репутацию, а также другие личные неимущественные права, оно вправе воспользоваться предоставленным ему частью первой статьи 277 ГК Украины и соответствующим законодательством правом на ответ, а также на собственное толкование дела в том же средстве массовой информации с целью обоснования необоснованности распространенных суждений, предоставив им иную оценку. Если субъективное мнение выражено в грубой, унизительной или непристойной форме, которая унижает достоинство, честь или деловую репутацию, на ответчика может быть возложена обязанность возместить моральный вред.

Суды при разрешении дел о защите достоинства, чести и деловой репутации должны обеспечивать баланс между конституционным правом на свободу мысли и слова, правом на свободное выражение своих взглядов и убеждений, с одной стороны, и правом на уважение человеческого достоинства, конституционными гарантиями невмешательства в личную и семейную жизнь, судебной защитой права на опровержение недостоверной информации о лице — с другой стороны.

Согласно устоявшейся практике ЕСПЧ свобода выражения взглядов является одной из важнейших основ демократического общества и одной из базовых условий прогресса общества в целом и самореализации каждой отдельной личности. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Конвенции она касается не только «информации» или «идей», которые воспринимаются с одобрением или рассматриваются как необидные или нейтральные, но и тех, которые могут оскорблять, шокировать или беспокоить.

Средства массовой информации играют существенную роль в демократическом обществе. И хотя они не могут переступать определенные границы, в частности в отношении репутации, прав других лиц и необходимости предотвращения разглашения конфиденциальной информации, однако их обязанностью является передавать способом, совместимым с их обязанностями и ответственностью, информацию и идеи по всем вопросам общественного интереса, включая те, которые касаются правосудия. Не только на них возлагается задача передавать такую информацию и идеи; общественность также имеет право их получать. Статья 10 Конвенции защищает не только суть изложенных идей и информации, но и форму, в которой они подаются.

В решении ЕСПЧ по делу «Тома против Люксембурга» от 29 марта 2001 года суд указал, что для ограничения распространения информации, которая уже была обнародована и широко обсуждается, должны существовать убедительные основания; наказание журналиста за то, что он помогал распространять утверждения, сделанные другим лицом, серьезно препятствовало бы участию прессы в обсуждении проблем, представляющих общественный интерес, и его не следует предусматривать, разве что при наличии особенно убедительных оснований для этого.

Для того чтобы отличить фактическое утверждение от оценочного суждения, необходимо учитывать обстоятельства дела и общий тон высказываний (решение ЕСПЧ Brasilier v. France, № 71343/01, § 37, 11 апреля 2006 года; «Balaskas v. Greece», № 73087/17, § 58, 5 ноября 2020 года), имея в виду, что утверждения по вопросам, представляющим общественный интерес, могут по этому основанию являться оценочными суждениями, а не констатацией фактов (решение ЕСПЧ «Paturel v. France», № 54968/00, § 37, 22 декабря 2005 года).

ЕСПЧ, рассматривая подобные дела, проверяет соблюдение баланса между правом, предусмотренным статьей 8 (право на уважение частной и семейной жизни), и правом, предусмотренным статьей 10 (свобода выражения взглядов) Конвенции.

В таких делах необходимо учитывать два ключевых обстоятельства:

степень общественного интереса к распространенной информации; степень публичности лица, в отношении которого распространена информация.

Значительный общественный интерес имеет место тогда, когда информация непосредственно влияет на общество в значительной степени и общество проявляет законный интерес к этой информации (решение ЕСПЧ Sunday Times v. the United Kingdom, № 6538/74, § 66, 26 апреля 1979 года), особенно если это касается благосостояния населения (решение ЕСПЧ «Barthold v. Germany», № 8734/79, § 58, 25 марта 1985 года).

Журналистская свобода охватывает возможное использование определенной меры преувеличения или даже провокации (решение ЕСПЧ «Prager and Oberschlick v. Austria», № 15974/90, § 38, 26 апреля 1995 года). Свобода выражения взглядов также применяется к «информации» или «идеям», которые оскорбляют, шокируют или вызывают беспокойство (решение ЕСПЧ «Janowski v. Poland» [БП], № 25716/94, § 30, 21 января 1999 года).

Гарантии, предоставленные статьей 10 Конвенции журналистам при освещении вопросов, представляющих общий интерес, зависят от условия, что они действуют добросовестно с целью предоставления точной и достоверной информации в соответствии с журналистской этикой.

В ситуациях, когда, с одной стороны, делается констатация факта и не предоставляется достаточных доказательств для его подтверждения, а с другой стороны, журналист обсуждает вопрос, представляющий подлинный общественный интерес, проверка того, действовал ли журналист профессионально и добросовестно, приобретает первостепенное значение (решение ЕСПЧ «Flux v. Moldova (№ 7)», № 25367/05, § 41, 24 ноября 2009 года; решение ЕСПЧ «Tavares de Almeida Fernandes and Almeida Fernandes v. Portugal», № 31566/13, § 56, 17 января 2017 года).

К аналогичным выводам пришел Верховный Суд, о чем указал в постановлениях от 9 января 2024 года по делу № 758/10740/16, от 15 февраля 2023 года по делу № 466/94/20, от 22 августа 2022 года по делу № 761/38699/19, от 2 июня 2021 года по делу № 369/1052/16-ц, от 9 декабря 2020 года по делу № 758/10885/16-ц.

Кассационный гражданский суд Верховного Суда пришел к выводу, что предыдущие инстанции неправильно применили нормы материального права, отменил решения Луцкого горрайонного суда и Волынского апелляционного суда и отказал в удовлетворении иска.

Автор: Тарас Лученко

