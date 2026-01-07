  1. В Украине

Право на увольнение со службы: что нужно знать военнослужащим, потерявшим близких

22:54, 7 января 2026
Военнослужащие могут уволиться со службы в случае гибели или пропажи без вести близкого родственника.
Фото: Getty Images
Военнослужащие могут быть уволены со службы по семейным обстоятельствам, если их близкий родственник погиб или пропал без вести во время защиты Украины. Об этом напомнили в Волынском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Речь идет о случаях, когда муж или жена, сын или дочь, отец или мать, дед, бабушка, родной или неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести во время выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также в период действия военного положения на всей территории Украины.

Нормативным основанием для такого увольнения является Закон «О воинской обязанности и военной службе», в частности подпункт «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона №2232-XII в редакции, действовавшей на момент возникновения соответствующих правоотношений.

В ТЦК подчеркивают, что право на увольнение сохраняется и в ситуациях, когда военнослужащий умер не вследствие непосредственного поражения противником. В частности, это касается случаев внезапного ухудшения состояния здоровья — инсульта, инфаркта или других критических состояний, которые произошли во время выполнения боевых или служебных задач на линии соприкосновения.

Даже если смерть наступила уже в медицинском учреждении спустя определенное время после такого ухудшения, при наличии надлежащего документального подтверждения эти обстоятельства признаются связанными с выполнением воинской обязанности по защите Отечества. В таком случае близкие родственники военнослужащего также имеют законное право на увольнение со службы.

