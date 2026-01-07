  1. В Україні

Право на звільнення зі служби: що потрібно знати військовим, які втратили близьких

22:54, 7 січня 2026
Військові можуть звільнитися зі служби у разі загибелі або зникнення безвісти близького родича.
Право на звільнення зі служби: що потрібно знати військовим, які втратили близьких
Фото: Getty Images
Військовослужбовці можуть бути звільнені зі служби за сімейними обставинами, якщо їхній близький родич загинув або зник безвісти під час захисту України. Про це нагадали у Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Йдеться про випадки, коли чоловік або дружина, син чи донька, батько чи мати, дід, баба, рідний або неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час виконання завдань із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській областях, а також у період дії воєнного стану на всій території України.

Нормативною підставою для такого звільнення є Закон «Про військовий обов’язок і військову службу», зокрема підпункт «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону №2232-XII у редакції, чинній на момент виникнення відповідних правовідносин.

У ТЦК наголошують, що право на звільнення зберігається і в ситуаціях, коли військовослужбовець помер не внаслідок безпосереднього ураження противником. Зокрема, це стосується випадків раптового погіршення стану здоров’я — інсульту, інфаркту чи інших критичних станів, які сталися під час виконання бойових або службових завдань на лінії зіткнення.

Навіть якщо смерть настала вже у медичному закладі через певний час після такого погіршення, за наявності належного документального підтвердження ці обставини визнаються пов’язаними з виконанням військового обов’язку із захисту Батьківщини. У такому разі близькі родичі військовослужбовця також мають законне право на звільнення зі служби.

ЗСУ військові армія військовослужбовці ТЦК

