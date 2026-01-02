Володимир Зеленський підписав закон про відпустку для військових, звільнених з полону

Закон гарантує військовослужбовцям після полону додаткову оплачувану відпустку без поділу та без прив’язки до служби.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо реалізації права на відпустку звільненим з полону військовослужбовцям», який гарантує військовослужбовцям, звільненим з полону, право на додаткову оплачувану відпустку. Документ усуває правову невизначеність та встановлює чіткий механізм реалізації цього права.

Відповідно до проєкту закону №14092 від 30 вересня 2025 року, військовослужбовці після повернення з полону за власним бажанням можуть скористатися додатковою відпусткою тривалістю 90 календарних днів із повним збереженням грошового забезпечення.

Важливо, що така відпустка надається однією частиною та не залежить від того, чи ухвалив військовослужбовець рішення продовжувати службу або звільнятися з лав ЗСУ.

Закон також гарантує звільненим з полону право на подальше звільнення з військової служби відповідно до чинного законодавства. Це має створити умови для повноцінного фізичного та психологічного відновлення після пережитого полону.

Документом викладено в новій редакції пункт 23 статті 10 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», де прямо закріплено норму про 90-денну оплачувану відпустку після звільнення з полону за бажанням військовослужбовця.

