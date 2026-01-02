Социальные сети как средства массовой информации: позиция Верховного Суда по делу о запрещённой символике

Кассационная инстанция расставила акценты в вопросе ответственности за пропаганду тоталитарных режимов.

Кассационный уголовный суд ВС очертил подход к социальным сетям как средствам массовой информации в уголовно-правовом измерении. Рассматривая дело о распространении запрещённой символики и пропаганде тоталитарных режимов, суд разъяснил, при каких условиях публичные публикации в соцсетях признаются массовым распространением контента и влияют на квалификацию деяния и меру ответственности.

Наказание сокращено вдвое: вместо 5 лет – 2 года 6 месяцев

Кассационный уголовный суд ВС рассмотрел дело № 639/1077/23 в отношении лица, осуждённого за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 436-1, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины.

Уголовное производство касалось жителя Харькова, который на протяжении нескольких лет систематически использовал социальные сети для распространения запрещённой символики и оправдания вооружённой агрессии против нашей страны. Судами было установлено, что в период с 2017 по 2022 годы осуждённый размещал в открытом доступе публикации с изображениями серпа и молота, пятиконечной звезды, советских флагов, памятников и бюстов советских деятелей, а также материалы, содержащие антиукраинские нарративы в контексте российской пропаганды. Для этого использовались заблокированные в Украине российские социальные сети, доступ к которым осуществлялся с помощью специальных технических средств.

Как указано в материалах дела, осуждённый «находясь по месту своего проживания и в других неустановленных досудебным расследованием местах, распространил и публично использовал путём размещения на собственных страницах в общедоступных сетях «Вконтакте» и «Facebook» более 15 публикаций с символикой коммунистического тоталитарного режима в виде изображений государственного флага и герба СССР, памятника Иосифу Сталину, других изображений…».

В результате распространения этих публикаций и размещения соответствующих комментариев на страницах социальной сети «Facebook» и канале «YouTube» информация стала доступной для ознакомления и прочтения аудиторией, охватывающей указанные страницы в социальных сетях. Достоверно зная о блокировании доступа к российской социальной сети «Вконтакте», осуждённый использовал «специализированную технологию для обхода блокировки VPN, умышленно, целенаправленно, преследуя идеологические мотивы, достоверно зная о публично-коммуникативном характере социальной сети путём распространения информации через всемирную сеть «Интернет» среди неопределённого круга лиц».

Исследуя обстоятельства этого дела, Октябрьский районный суд г. Харькова вынес приговор – наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества. При этом суд первой инстанции установил: действия были совершены с использованием средств массовой информации, поскольку публикации размещались в открытом доступе и были рассчитаны на неограниченный круг лиц.

Харьковский апелляционный суд, рассмотрев жалобы стороны защиты, изменил приговор: окончательное наказание – лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев без конфискации имущества. Суд пришёл к выводу об отсутствии такой квалифицирующей признаки, как использование средств массовой информации. Аргументация апелляционной инстанции основывалась на иной позиции: страницы в социальных сетях – не СМИ, поскольку их владелец не является журналистом, а сами платформы не имеют признаков медиа, определённых действующим законодательством. В связи с этим наказание было существенно смягчено, а вещественные доказательства (запрещённые предметы с советской символикой) возвращены осуждённому.

Не согласившись с решением апелляционного суда, прокурор в кассационной жалобе указал: в судебном процессе было допущено несколько серьёзных нарушений уголовного процессуального законодательства. По мнению прокурора, суд неправильно применил нормы УК Украины относительно уголовной ответственности, а также неправильно оценил степень тяжести совершённого преступления и мягкость назначенного наказания для осуждённого.

В обращении в Верховный Суд прокурор подробно изложил свои требования, указав несколько ключевых моментов. Во-первых, апелляционный суд необоснованно пришёл к выводу, что в действиях осуждённого отсутствует квалифицирующий признак – использование средств массовой информации. Суд апелляционной инстанции, ссылаясь на законодательство о СМИ, не учёл правовую позицию Верховного Суда по этому вопросу. Во-вторых, апелляционный суд, переквалифицируя действия осуждённого с ч. 2 на ч. 1 ст. 436-1 УК Украины, не провёл надлежащего исследования доказательств. В то же время, по мнению стороны обвинения, суд не учёл всех обстоятельств совершённых преступлений, что могло повлиять на назначение более строгого наказания.

Также прокурор обратил внимание на существенный момент: суд апелляционной инстанции не учёл его требование о необходимости применения дополнительного наказания в виде конфискации имущества осуждённого и не предоставил надлежащего обоснования своего решения. А это, в соответствии со ст. 419 УПЦ Украины, является существенным нарушением требований закона.

Пост как публикация: правовые пределы в интернете

Рассматривая кассационную жалобу прокурора, Верховный Суд сосредоточился на проверке правильности применения норм материального и процессуального права. Суд напомнил, что кассационная инстанция не переоценивает доказательства, а лишь оценивает, не допустили ли суды нижестоящих инстанций существенных нарушений, которые могли повлиять на законность и обоснованность решения.

Ключевым в этом деле стал вопрос толкования понятия «средства массовой информации» в контексте уголовной ответственности. Верховный Суд обратил внимание на то, что нормы Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за использование СМИ как квалифицирующий признак, не были изменены после вступления в силу закона о медиа. Следовательно, применение исключительно дефиниций этого закона без учёта уголовно-правового содержания соответствующей нормы является ошибочным.

Суд подчеркнул, что социальные сети и видеоплатформы являются общедоступными инструментами коммуникации, которые позволяют распространять текстовую, визуальную и аудиовизуальную информацию среди неограниченного круга лиц. Если пользователь не ограничивает доступ к своей странице, опубликованный контент становится массово доступным и рассчитанным на восприятие широкой аудиторией. Именно этот признак массовости является определяющим для признания такого способа распространения информации использованием средств массовой информации в уголовно-правовом смысле.

Также Верховный Суд сослался на собственные предыдущие правовые позиции, в которых уже указывалось: социальные сети могут рассматриваться как средство распространения информации среди неопределённого круга лиц. Игнорирование этих позиций апелляционной инстанцией было признано неправильным применением закона. Отдельно суд обратил внимание на то, что апелляционный суд, изменяя квалификацию действий осуждённого, не исследовал доказательства непосредственно и не предоставил надлежащей мотивации отказа в применении дополнительного наказания в виде конфискации имущества.

Суд подробно проанализировал требования Уголовного процессуального кодекса относительно мотивированности судебных решений. Кассационный уголовный суд ВС подчеркнул, что апелляционный суд обязан предоставить исчерпывающие ответы на все доводы стороны обвинения. Отсутствие анализа отдельных аргументов и формальное обоснование выводов свидетельствуют о существенном нарушении процессуального закона, которое могло повлиять на правильность принятого решения.

С учётом установленных нарушений кассационная инстанция пришла к выводу о необходимости отмены определения апелляционного суда и назначения нового рассмотрения. При этом Кассационный уголовный суд ВС воздержался от оценки вопроса мягкости или строгости наказания, указав лишь, что он должен быть решён при повторном апелляционном рассмотрении с учётом правильной правовой квалификации и всех обстоятельств дела.

В то же время, руководствуясь принципом обеспечения надлежащего процессуального поведения и недопущения рисков уклонения от правосудия, Верховный Суд избрал меру пресечения в виде содержания осуждённого под стражей на чётко определённый срок – 60 дней. При этом было подчеркнуто, что такое решение не является предварительным определением виновности, а носит исключительно процессуальный характер.

Автор: Валентин Коваль

