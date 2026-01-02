В Киеве возле реки Сырец нашли тело женщины — полиция выясняет обстоятельства

Правоохранители не выявили признаков насильственной смерти, устанавливаются все обстоятельства.

В Шевченковском районе Киева возле реки Сырец нашли тело женщины. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти. Об этом сообщает столичная полиция.

Тело неизвестной женщины обнаружили местные жители.

На месте работала следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, а также судебно-медицинский эксперт.

Во время предварительного осмотра признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и личность умершей, ее тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Криминального кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой «Природная смерть».

