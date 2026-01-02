У Києві біля річки Сирець знайшли тіло жінки — поліція встановлює обставини

Правоохоронці не виявили ознак насильницької смерті, встановлюються всі осставини.

У Шевченківському районі Києва поблизу річки Сирець знайшли тіло жінки. Правоохоронці зʼясовують обставини смерті. Про це повідомляє столична поліція.

Тіло невідомої жінки виявили місцеві мешканці.

На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, а також судово-медичний експерт.

Під час попереднього огляду, ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявлено.

Наразі встановлюються всі обставини та особа померлої, її тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з додатковою відміткою «Природна смерть».

