Земельный спор между родными сестрами относительно прохода через участок — что решил суд

Суд разрешил одной из сестер пользоваться проходом через соседний земельный участок.

Родственный конфликт между двумя родными сестрами, который перерос в длительную судебную тяжбу из-за пользования землей, завершился в суде. Речь шла о доступе к земельным участкам, которые граничат между собой, и невозможности одной из сторон беспрепятственно добраться до собственной земли без прохода через соседний участок.

Местный суд частично удовлетворил иск, установив постоянный безвозмездный земельный сервитут. Ровенский апелляционный суд оставил такое судебное решение без изменений, считая его законным и обоснованным, и отклонил апелляционную жалобу ответчицы о его отмене в части удовлетворенных требований истицы.

Судьи пришли к выводу, что без установления сервитута истица фактически лишена возможности пользоваться своей землей, тогда как выбранный способ доступа является наименее обременительным для другой собственницы.

Обстоятельства дела №559/2328/22

Суд установил, что земельные участки сторон по делу граничат.

До обращения истицы в местный суд с иском к ответчице об установлении постоянного безвозмездного земельного сервитута между сторонами уже существовали сервитутные отношения, поскольку ответчица также пользуется бесплатным сервитутом для прохода к своему земельному участку через землю истицы.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, установив для истицы и членов ее семьи постоянный, безвозмездный земельный сервитут для прохода к земельному участку, принадлежащему ей на праве собственности, через земельный участок ответчицы.

Не согласившись с такой позицией суда, ответчица обжаловала его в Ровенский апелляционный суд, настаивая на его отмене в части удовлетворенных исковых требований и принятии нового судебного решения об отказе в удовлетворении иска, в остальной части — решение суда оставить без изменений.

Что решил апелляционный суд

Коллегия судей отклонила апелляционную жалобу ответчицы по следующим основаниям.

В материалах дела содержатся выводы судебных экспертиз, которые подтверждают отсутствие возможности истицы непосредственно попасть на собственный земельный участок.

Спорные правоотношения между сторонами возникли по поводу невозможности истицы прохода к своему земельному участку и несогласия ответчицы в добровольном порядке предоставить сервитут для прохода и проезда к указанному участку, что и стало основанием для обращения в суд.

Статьей 98 Земельного кодекса Украины определено, что право земельного сервитута — это право собственника или землепользователя земельного участка на ограниченное платное или безвозмездное пользование чужим земельным участком (участками).

Земельный сервитут осуществляется способом, наименее обременительным для собственника земельного участка, в отношении которого он установлен. С целью уменьшения негативных последствий установления земельных сервитутов ч. 4 указанной статьи установлено важное положение о том, что земельный сервитут должен осуществляться наименее обременительным способом для собственника земельного участка или землепользователя.

Земельный сервитут может быть установлен договором, законом, завещанием или решением суда согласно ч. 1 ст. 100 ЗК Украины. В соответствии с ч. 2 ст. 100 этого Кодекса земельный сервитут подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В случае недостижения договоренности об установлении сервитута и о его условиях спор разрешается судом по иску лица, требующего установления сервитута (ст. 402 Гражданского кодекса Украины).

В пункте 22-2 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 16.04.2004 № 7 «О практике применения судами земельного законодательства при рассмотрении гражданских дел» разъяснено, что виды земельных сервитутов, которые могут быть установлены решением суда, определены статьей 99 ЗК Украины и этот перечень не является исчерпывающим. Устанавливая земельный сервитут на определенный срок или без определения срока (постоянный), суд должен учитывать, что целью сервитута является удовлетворение потребностей собственника или землепользователя земельного участка для эффективного его использования; условием установления является невозможность удовлетворить такие потребности иным способом, и в решении суд должен четко определить объем прав лица, которое обращается, относительно ограниченного пользования чужим имуществом.

Что касается данного спора, то по выводу дополнительной судебной земельно-технической экспертизы эксперт предложил уточненный вариант установления сервитута как наименее обременительный для прохода на земельный участок, принадлежащий истице, через земельный участок ответчицы.

Возражая против исковых требований, в том числе и в апелляционной жалобе, ответчица, не желая установления для родной сестры сервитута через свой земельный участок, утверждала, что сервитут может быть установлен для истицы через землю соседа, которая принадлежит ему на праве частной собственности.

С такими доводами апелляционной жалобы коллегия судей не согласилась.

Тот факт, что истица и сосед, к которому она не заявляла требований об установлении сервитута именно через его земельный участок, являются сособственниками дома, по мнению суда, не имеет решающего значения, поскольку сервитут просят установить не для обслуживания дома, а для возможности добраться до совершенно другого земельного участка, предназначенного для ведения истицей личного крестьянского хозяйства.

Установленные обстоятельства дела в совокупности и взаимосвязи с нормами закона, которыми урегулированы спорные правоотношения, дали основания для вывода о невозможности прохода к участку истицы без установления сервитута через участок ответчицы, а предложенный экспертом вариант сервитута согласно выводу дополнительной земельно-технической экспертизы как наименее обременительный для ответчицы не будет препятствовать ей как собственнице пользоваться принадлежащим ей имуществом, а также обеспечит возможность истице реализовать свое право на доступ к собственному земельному участку для ведения личного крестьянского хозяйства.

Кроме того, принимая такое решение, суд учел, что между сторонами уже существуют сервитутные отношения, в соответствии с которыми ответчица пользуется безвозмездным постоянным сервитутом на право прохода и проезда велосипедом по земельному участку истицы.

