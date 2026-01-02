НБУ выпустит памятную золотую монету номиналом 100 грн к 35-летию Независимости Украины

Монета номиналом 100 грн появится в августе, тираж ограничен 1000 экземпляров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины планирует в августе 2026 года выпустить памятную монету номиналом 100 грн, сообщает НБУ.

Монета будет изготовлена из золота 900 пробы и будет иметь диаметр 32 мм. Она получила название «К 35-летию Независимости Украины» и посвящена юбилею обретения государством независимости.

Тираж монеты будет ограничен — до 1 000 экземпляров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.