НБУ выпустит памятную золотую монету номиналом 100 грн к 35-летию Независимости Украины
19:54, 2 января 2026
Монета номиналом 100 грн появится в августе, тираж ограничен 1000 экземпляров.
Национальный банк Украины планирует в августе 2026 года выпустить памятную монету номиналом 100 грн, сообщает НБУ.
Монета будет изготовлена из золота 900 пробы и будет иметь диаметр 32 мм. Она получила название «К 35-летию Независимости Украины» и посвящена юбилею обретения государством независимости.
Тираж монеты будет ограничен — до 1 000 экземпляров.
