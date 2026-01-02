  1. В Україні

НБУ випустить пам’ятну золоту монету номіналом 100 грн до 35-річчя Незалежності України

19:54, 2 січня 2026
Монета номіналом 100 грн з’явиться в серпні, тираж обмежений 1000 екземплярів.
Національний банк України планує у серпні 2026 року випустити пам’ятну монету номіналом 100 грн, повідомляє НБУ.

Монета виготовлятиметься із золота 900 проби та матиме діаметр 32 мм. Вона отримала назву «До 35-річчя Незалежності України» і присвячена ювілею здобуття державою незалежності.

Тираж монети буде обмежений — до 1 000 примірників.

