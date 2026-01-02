Мошенники похитили у женщины 200 тысяч гривен кредитных средств — апелляция отказала во взыскании этих денег с банка

Апелляционный суд пришел к выводу, что кредитные средства не принадлежат истице.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд отменил обжалованное ответчиком решение суда первой инстанции в части взыскания в пользу истицы более 200 тысяч кредитных средств и отказал ей в удовлетворении этих исковых требований. В остальной части решение суда по делу № 556/3342/24 оставлено без изменений.

Суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляционную жалобу, поданную ответчиком — финансовым учреждением — на решение местного суда, которым частично удовлетворен иск о защите прав потребителей и возложена обязанность на ответчика восстановить остаток кредитных средств на банковских счетах истицы и отменить проценты и другие штрафные санкции, начисленные банком по обжалуемым истицей транзакциям по перечислению/снятию средств.

Апеллянт просил отменить обжалуемое судебное решение и принять новое — об отказе в удовлетворении исковых требований.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению гражданских дел пришла к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы по следующим основаниям.

Суд установил, что между сторонами по делу возникли правоотношения относительно предоставления банковских услуг.

Обстоятельства дела

Истица обратилась в банковское учреждение с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий: снятие с ее счетов без ее разрешения более 200 тысяч гривен кредитных средств.

Банк карточные счета заблокировал.

Истица сообщила об инциденте правоохранительные органы, которые внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. В этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование, в котором истицу признано потерпевшей.

Кроме того, истица обратилась в суд с иском к банку о защите прав потребителей. Судебное решение местного суда, которым частично удовлетворены ее исковые требования, и стало предметом пересмотра в суде апелляционной инстанции.

Действующее законодательство подчеркивает, что каждое лицо имеет право на защиту в случае нарушения, непризнания или оспаривания гражданского права.

В постановлении Верховного Суда Украины от 13 мая 2015 года по делу № 6-71цс15 указано, что:

«в соответствии с пунктами 6.7, 6.8 Положения № 223 банк в случае осуществления неразрешенной или некорректно выполненной платежной операции, если пользователь незамедлительно сообщил о платежных операциях, которые им не выполнялись или которые были выполнены некорректно, немедленно возмещает плательщику сумму такой операции и, при необходимости, восстанавливает остаток средств на счете до того состояния, в котором он был перед выполнением этой операции. Пользователь не несет ответственности за осуществление платежных операций, если специальное платежное средство было использовано без физического предъявления пользователем или электронной идентификации самого специального платежного средства и его держателя, кроме случаев, когда доказано, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал утрате, незаконному использованию персонального идентификационного номера или иной информации, которая дает возможность инициировать платежные операции.

Не установив обстоятельств, которые бесспорно доказывают, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал утрате, незаконному использованию ПИН-кода или иной информации, которая дает возможность инициировать платежные операции, кассационный суд пришел к ошибочному выводу о вине ОСОБА-1 как основании гражданско-правовой ответственности. Выводы судов о том, что операции по снятию с платежной карты ОСОБА_1 спорной суммы сопровождались правильным вводом ПИН-кода указанной карты, а условиями договора от 5 февраля 2010 года предусмотрена обязанность истца по неразглашению данного ПИН-кода, что исключает возможность удовлетворения иска о взыскании с банка в пользу истца спорной суммы, являются ошибочными, поскольку такие выводы судов не свидетельствуют о том, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал утрате, незаконному использованию ПИН-кода или иной информации, которая дает возможность инициировать платежные операции».

В постановлении Верховного Суда в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда от 8 февраля 2018 года по делу № 552/2819/16-ц (производство № 61-139св18) указано, что «пользователь не несет ответственности за осуществление платежных операций, если специальное платежное средство было использовано без физического предъявления пользователем или электронной идентификации самого специального платежного средства и его держателя, кроме случаев, когда доказано, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал утрате, незаконному использованию персонального идентификационного номера или иной информации, которая дает возможность инициировать платежные операции. Такой правовой вывод сформулирован в постановлении Верховного Суда Украины от 13 мая 2015 года по делу № 6-71цс15».

Ссылки банковского учреждения на то, что истица нарушила Условия и Правила предоставления банковских услуг, поскольку своими действиями способствовала незаконному использованию информации, которая дала возможность инициировать третьему лицу проведение платежных операций, не заслуживают внимания, поскольку такие доводы сводятся исключительно к предположениям, не имеющим доказательного подтверждения. Ответчик не доказал, что истица утратила и/или способствовала незаконному использованию персонального идентификационного номера или иной информации, которая дает возможность инициировать платежные операции.

Указанное соответствует правовой позиции Верховного Суда, изложенной в постановлении от 11 сентября 2024 года по делу № 753/12781/23 (производство № 61-10605св24).

Суд первой инстанции, осуществив системный анализ правовых норм, регулирующих спорные правоотношения, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик не подтвердил надлежащими и допустимыми доказательствами, что истица своими действиями или бездействием способствовала утрате, незаконному использованию ПИН-кода или иной информации, которая дает возможность инициировать платежные операции по перечислению денежных средств с ее карточного счета, поскольку перевод средств, размещенных на карточных счетах истицы, был осуществлен без использования платежной карты. При этом банк не отрицал факт того, что списание средств было инициировано не истицей, а другими неустановленными лицами мошенническими методами.

Что решила апелляция

Ровенский апелляционный суд не согласился с выводом местного суда о взыскании с ответчика в пользу истицы более 200 тысяч кредитных средств, поскольку такие средства ей не принадлежат, в связи с чем принял решение, которым апелляционную жалобу ответчика удовлетворил частично и отменил обжалуемое решение в части взыскания с ответчика в пользу истицы указанной суммы, в удовлетворении остальных исковых требований отказал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.