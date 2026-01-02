В ночь на 3 января временно не будет работать реестр Оберіг

В приложении «Резерв+» из-за технических работ будет недоступно обновление и получение услуг.

В субботу, 3 января, с 00:00 до 06:00 в реестре «Оберег» будут проводиться плановые технические работы. Об этом сообщили в Минобороны.

В указанный период пользователи приложения «Резерв+» временно не смогут получать услуги или обновлять «Резерв ID».

В Минобороны рекомендуют заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа, чтобы он был доступен офлайн. Для этого на главном экране приложения необходимо нажать кнопку «плюс» и выбрать опцию «Скачать PDF».

Плановые работы завершатся в 06:00, после чего все сервисы возобновят работу в обычном режиме.

