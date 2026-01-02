У ніч на 3 січня тимчасово не працюватиме реєстр Оберіг

У застосунку «Резерв+» через технічні роботи буде недоступне оновлення та отримання послуг.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 3 січня, з 00:00 до 06:00 у реєстрі «Оберіг» триватимуть планові технічні роботи. Про це повідомили в Міноборони.

У зазначений період користувачі застосунку «Резерв+» тимчасово не зможуть отримувати послуги або оновлювати «Резерв ID».

У Міноборони рекомендують заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він був доступний офлайн. Для цього на головному екрані застосунку необхідно натиснути кнопку «плюс» і обрати опцію «Завантажити PDF».

Планові роботи завершаться о 06:00, після чого всі сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.