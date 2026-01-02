  1. Публикации
  2. / Законодательство

Штрафы за рекламу по-новому: Госпродпотребслужба будет работать по административной процедуре

18:00, 2 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине предлагают изменить порядок наложения штрафов за нарушения в сфере рекламы.
Штрафы за рекламу по-новому: Госпродпотребслужба будет работать по административной процедуре
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине планируется внести изменения в Закон Украины «О рекламе», которыми предлагается исключить часть норм о штрафах за рекламу и привести Закон «О рекламе» в соответствие с Законом «Об административной процедуре». Речь идет о проекте закона №14346.

Авторы законопроекта поясняют, что в соответствии с частью третьей статьи 24 Закона Украины «О рекламе» в редакции, вступившей в силу 8 мая 2025 года, в случае нарушения требований этой статьи рекламодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в размере десятикратной минимальной заработной платы, установленной на момент совершения нарушения, в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Наложение штрафа осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины. При этом решение Госпродпотребслужбы о наложении штрафа является административным актом в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре», и порядок его принятия уже определен этим законом.

В пояснительной записке отмечается, что принятие Закона позволит согласовать положения Закона Украины «О рекламе» с требованиями Закона Украины «Об административной процедуре». Реализация Закона не окажет влияния на развитие регионов, способность территориальных общин, рынок труда, уровень занятости населения, общественное здоровье, состояние окружающей среды и использование природных ресурсов. В то же время Закон будет иметь влияние на рыночную среду и обеспечение защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект штраф / штрафы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы за рекламу по-новому: Госпродпотребслужба будет работать по административной процедуре

В Украине предлагают изменить порядок наложения штрафов за нарушения в сфере рекламы.

ЄСПЧ подчеркнул, что адвокатская тайна не исчезает, даже если она хранится в телефоне клиента

Что решил ЕСПЧ по делу Černý и другие против Чехии и почему это важно для Украины.

Социальные сети как средства массовой информации: позиция Верховного Суда по делу о запрещённой символике

Кассационная инстанция расставила акценты в вопросе ответственности за пропаганду тоталитарных режимов.

Персональная ответственность: правоохранители, прокуроры и судьи будут отвечать за ущерб гражданам

Граждане смогут получать компенсацию напрямую от конкретных должностных лиц за ущерб, причиненный незаконными действиями органов власти.

Арестованные отели и санатории предлагают использовать для жилья и реабилитации военнослужащих

В законопроекте предлагается использовать арестованные отели и санатории, которые принадлежали российским компаниям.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]