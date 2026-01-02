Штрафы за рекламу по-новому: Госпродпотребслужба будет работать по административной процедуре

В Украине предлагают изменить порядок наложения штрафов за нарушения в сфере рекламы.

В Украине планируется внести изменения в Закон Украины «О рекламе», которыми предлагается исключить часть норм о штрафах за рекламу и привести Закон «О рекламе» в соответствие с Законом «Об административной процедуре». Речь идет о проекте закона № 14346.

Авторы законопроекта поясняют, что в соответствии с частью третьей статьи 24 Закона Украины «О рекламе» в редакции, вступившей в силу 8 мая 2025 года, в случае нарушения требований этой статьи рекламодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в размере десятикратной минимальной заработной платы, установленной на момент совершения нарушения, в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Наложение штрафа осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины. При этом решение Госпродпотребслужбы о наложении штрафа является административным актом в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре», и порядок его принятия уже определен этим законом.

В пояснительной записке отмечается, что принятие Закона позволит согласовать положения Закона Украины «О рекламе» с требованиями Закона Украины «Об административной процедуре». Реализация Закона не окажет влияния на развитие регионов, способность территориальных общин, рынок труда, уровень занятости населения, общественное здоровье, состояние окружающей среды и использование природных ресурсов. В то же время Закон будет иметь влияние на рыночную среду и обеспечение защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства.

