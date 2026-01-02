  1. В Украине

Объявлена принудительная эвакуация детей в 44 населенных пунктах Запорожской и Днепропетровской областей

19:05, 2 января 2026
Из прифронтовых громад Запорожской и Днепропетровской областей вывезут более 3 тысяч детей вместе с родителями.
В связи с осложнением ситуации в сфере безопасности Координационный штаб по вопросам эвакуации принял решение о принудительной эвакуации более 3 тысяч детей вместе с родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В Запорожской области планируют эвакуировать 651 ребенка из четырех населенных пунктов двух общин. В Днепропетровской области решение касается 2 463 детей из 40 населенных пунктов пяти общин.

Отдельно на заседании штаба рассмотрели ситуацию в Черниговской области. Там 30 декабря обязательная эвакуация была объявлена в 14 населенных пунктах. В трех из них эвакуацию уже завершили, еще в одиннадцати она продолжается.

По словам Кулебы, ключевой задачей остается координация действий между регионами, которые принимают эвакуированных, и обеспечение надлежащих условий проживания для семей с детьми.

В целом с 1 июня с прифронтовых территорий в более безопасные области эвакуировали около 150 тысяч человек. Среди них — почти 18 тысяч детей и более 5 тысяч людей с ограниченной мобильностью.

Для организации эвакуации и дальнейшей помощи работают 17 транзитных центров. Там эвакуированные могут получить гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную поддержку, помощь в восстановлении документов, оформлении выплат и социальных услуг, а также финансовую помощь от государства и партнерских гуманитарных организаций.

В местах временного проживания внутренне перемещенных лиц подготовлено более 80 тысяч мест, что позволяет обеспечить эвакуированных необходимыми условиями после прибытия.

Кроме того, круглосуточно работает горячая линия 15-48, где можно получить информацию об эвакуации, временном проживании, оформлении статуса ВПО и доступной помощи.

дети Днепр Запорожье эвакуация

