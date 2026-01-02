Оголошено примусову евакуацію дітей в 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині

Із прифронтових громад Запорізької та Дніпропетровської областей вивезуть більше 3 тисяч дітей разом із батьками.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через ускладнення безпекової ситуації Координаційний штаб з питань евакуації ухвалив рішення про примусову евакуацію більш як 3 тисяч дітей разом із батьками з 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У Запорізькій області планують евакуювати 651 дитину з чотирьох населених пунктів двох громад. У Дніпропетровській області рішення стосується 2 463 дітей із 40 населених пунктів п’яти громад.

Окремо на засіданні штабу розглянули ситуацію в Чернігівській області. Там 30 грудня обов’язкову евакуацію оголосили у 14 населених пунктах. У трьох із них евакуацію вже завершили, ще в одинадцяти вона триває.

За словами Кулеби, ключовим завданням залишається координація дій між регіонами, які приймають евакуйованих, та забезпечення належних умов проживання для родин з дітьми.

Загалом з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей евакуювали близько 150 тисяч людей. Серед них — майже 18 тисяч дітей і понад 5 тисяч осіб з обмеженою мобільністю.

Для організації евакуації та подальшої допомоги працюють 17 транзитних центрів. Там евакуйовані можуть отримати гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну підтримку, допомогу з відновленням документів, оформленням виплат і соціальних послуг, а також фінансову допомогу від держави та партнерських гуманітарних організацій.

У місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб підготовлено понад 80 тисяч місць, що дає змогу забезпечити евакуйованих необхідними умовами після прибуття.

Крім того, цілодобово працює гаряча лінія 15-48, де можна отримати інформацію щодо евакуації, тимчасового проживання, оформлення статусу ВПО та доступної допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.