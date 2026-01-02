  1. В Украине

Возвращение после СЗЧ: при каких условиях военнослужащий может избежать лишения свободы

18:24, 2 января 2026
СЗЧ является уголовным преступлением, однако при соблюдении определенных условий возможно возвращение без приговора.
Самовольное оставление места службы в условиях военного положения является уголовным правонарушением, однако закон предусматривает четко определенные механизмы, которые при определенных условиях позволяют военнослужащему вернуться в строй без лишения свободы.

Львовский областной ТЦК и СП разъяснил, как вернуться из СЗЧ без тюремного срока.

Возвращение после СЗЧ без уголовных последствий — это сложный, но возможный путь. Суд учитывает причины поступка и поведение военнослужащего после возвращения.

Существует распространенный миф, что за СЗЧ предусмотрена лишь дисциплинарная или административная ответственность.

На самом деле в условиях военного положения — это уголовное преступление.

Верховный Суд разъяснил: самовольное оставление места службы более чем на 10 суток в военное время образует состав преступления по ч. 5 ст. 407 КК Украины.

Санкция статьи — лишение свободы от 5 до 10 лет.

Норма применяется ко всем военнослужащим — как мобилизованным, так и контрактникам.

Можно ли избежать уголовной ответственности

Да — в определенных законом случаях.

В соответствии с ч. 5 ст. 401 КК Украины, военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если:

СЗЧ совершено впервые;

  • военнослужащий добровольно возвращается на службу;
  • подано ходатайство следователю, прокурору или суду;
  • имеется письменное согласие командира воинской части.

Важно: в Верховной Раде уже поддержан в первом чтении законопроект, который может ограничить применение смягчающих норм.

Поэтому медлить опасно — действовать нужно немедленно.

Алгоритм возвращения на службу после СЗЧ

Процедура в целом одинаковая — независимо от того, планируется возвращение в свое подразделение или в другое.

Самый простой путь — через приложение «Армия+».

  1. Подать рапорт с указанием намерения вернуться на службу.
  2. Получить письменное согласие командира воинской части.
  3. Прибыть в ВСП.
  4. Командир принимает решение о восстановлении на службе (при первом СЗЧ — как правило, положительное).

Если сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР:

  1. С участием адвоката подать ходатайство о возвращении на службу.
  2. Материалы передаются в суд.
  3. Суд решает вопрос об освобождении от уголовной ответственности.
  4. После положительного решения — восстановление на службе.

Если СЗЧ длилось менее 3 суток - уголовное производство не открывается.

ВСУ военные армия военнослужащие ТЦК СЗЧ

