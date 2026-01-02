Возвращение после СЗЧ: при каких условиях военнослужащий может избежать лишения свободы
Самовольное оставление места службы в условиях военного положения является уголовным правонарушением, однако закон предусматривает четко определенные механизмы, которые при определенных условиях позволяют военнослужащему вернуться в строй без лишения свободы.
Львовский областной ТЦК и СП разъяснил, как вернуться из СЗЧ без тюремного срока.
Возвращение после СЗЧ без уголовных последствий — это сложный, но возможный путь. Суд учитывает причины поступка и поведение военнослужащего после возвращения.
Существует распространенный миф, что за СЗЧ предусмотрена лишь дисциплинарная или административная ответственность.
На самом деле в условиях военного положения — это уголовное преступление.
Верховный Суд разъяснил: самовольное оставление места службы более чем на 10 суток в военное время образует состав преступления по ч. 5 ст. 407 КК Украины.
Санкция статьи — лишение свободы от 5 до 10 лет.
Норма применяется ко всем военнослужащим — как мобилизованным, так и контрактникам.
Можно ли избежать уголовной ответственности
Да — в определенных законом случаях.
В соответствии с ч. 5 ст. 401 КК Украины, военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если:
СЗЧ совершено впервые;
- военнослужащий добровольно возвращается на службу;
- подано ходатайство следователю, прокурору или суду;
- имеется письменное согласие командира воинской части.
Важно: в Верховной Раде уже поддержан в первом чтении законопроект, который может ограничить применение смягчающих норм.
Поэтому медлить опасно — действовать нужно немедленно.
Алгоритм возвращения на службу после СЗЧ
Процедура в целом одинаковая — независимо от того, планируется возвращение в свое подразделение или в другое.
Самый простой путь — через приложение «Армия+».
- Подать рапорт с указанием намерения вернуться на службу.
- Получить письменное согласие командира воинской части.
- Прибыть в ВСП.
- Командир принимает решение о восстановлении на службе (при первом СЗЧ — как правило, положительное).
Если сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР:
- С участием адвоката подать ходатайство о возвращении на службу.
- Материалы передаются в суд.
- Суд решает вопрос об освобождении от уголовной ответственности.
- После положительного решения — восстановление на службе.
Если СЗЧ длилось менее 3 суток - уголовное производство не открывается.
