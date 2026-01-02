  1. В Україні

Повернення після СЗЧ: за яких умов військовий може уникнути ув’язнення

18:24, 2 січня 2026
СЗЧ є кримінальним злочином, однак за дотримання визначених умов можливе повернення без вироку.
Повернення після СЗЧ: за яких умов військовий може уникнути ув’язнення
Самовільне залишення місця служби в умовах воєнного стану є кримінальним правопорушенням, однак закон передбачає чітко визначені механізми, які за певних умов дають змогу військовослужбовцю повернутися до строю без позбавлення волі.

Львівський обласний ТЦК та СП роз’яснив, як повернутися із СЗЧ без тюремного терміну.

Повернення після СЗЧ без кримінальних наслідків — це складний, але можливий шлях. Суд зважає на причини вчинку та поведінку військовослужбовця після повернення.

Існує поширений міф, що за СЗЧ передбачена лише дисциплінарна або адміністративна відповідальність.

Насправді в умовах воєнного стану — це кримінальний злочин.

Верховний Суд роз’яснив: самовільне залишення місця служби понад 10 діб у воєнний час утворює склад злочину за ч. 5 ст. 407 ККУ.

Санкція статті — позбавлення волі від 5 до 10 років.

Норма застосовується до всіх військовослужбовців — як мобілізованих, так і контрактників.

Чи можна уникнути кримінальної відповідальності

Так — у визначених законом випадках.

Відповідно до ч. 5 ст. 401 КК України, військовослужбовець може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо:

- СЗЧ вчинене вперше;

- військовослужбовець добровільно повертається на службу;

- подано клопотання слідчому, прокурору або суду;

- є письмова згода командира військової частини.

Важливо: у Верховній Раді вже підтримано в першому читанні законопроєкт, який може обмежити застосування пом’якшувальних норм.

Тому зволікати небезпечно — діяти потрібно негайно.

Алгоритм повернення на службу після СЗЧ

Процедура загалом однакова — незалежно від того, чи планується повернення до свого підрозділу, чи до іншого.

Найпростіший шлях — через застосунок «Армія+».

  1. Подати рапорт із зазначенням наміру повернутися на службу.
  2. Отримати письмову згоду командира військової частини.
  3. Прибути до ВСП.
  4. Командир ухвалює рішення про відновлення на службі (при першому СЗЧ — зазвичай позитивне).

Якщо відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР:

  1. За участі адвоката подати клопотання про повернення на службу.
  2. Матеріали передаються до суду.
  3. Суд вирішує питання про звільнення від кримінальної відповідальності.
  4. Після позитивного рішення — поновлення на службі.

Якщо СЗЧ тривало менше 3 діб - кримінальне провадження не відкривається.

