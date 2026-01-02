ЄСПЧ подчеркнул, что адвокатская тайна не исчезает, даже если она хранится в телефоне клиента

Что решил ЕСПЧ по делу Černý и другие против Чехии и почему это важно для Украины.

18 декабря 2025 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Černý and Others v. the Czech Republic, касающемуся защиты адвокатской тайны.

Пятеро заявителей — адвокаты из Чехии, которые осуществляли защиту в двух уголовных производствах: одно по обвинениям в участии в преступной группе, выдвижении ложных обвинений, взяточничестве и пособничестве этим и другим преступлениям, а другое, рассматривавшееся параллельно, по обвинениям в уклонении от уплаты налогов.

Во время обыска в доме, назначенном в рамках первого уголовного производства, полиция изъяла смартфон и электронный планшет. Оба электронных устройства содержали, среди прочего, переписку между подозреваемым и его адвокатами, включая заявителей; различные черновики судебных документов; заметки по правовой стратегии в обоих уголовных делах; подготовительные заметки для допроса свидетелей; и другие материалы, защищённые адвокатской тайной.

Позиция национального суда была показательной: адвокатская тайна и приватность «не имеют значения», поскольку речь шла не о перехвате коммуникаций, а лишь о использовании доказательств, найденных во время обыска.

Дело дошло до ЕСПЧ, который ясно заявил:

специальная защита адвокатско-клиентских коммуникаций была бы лишена смысла, если бы она не распространялась на электронные данные, сохранённые на устройствах клиента.

Иными словами, не имеет значения, где именно хранится переписка — на ноутбуке адвоката или в смартфоне подзащитного. Если государство получает доступ к таким материалам без надлежащей процедуры, это является вмешательством в право на уважение частной жизни и переписки (статья 8 Конвенции).

То есть факт того, что данные находились не у адвоката, а у клиента, не лишает их привилегированного статуса.

Адвокаты имели обоснованное ожидание конфиденциальности — даже в цифровой среде.

ЕСПЧ подчеркнул: вред заключается не только в использовании материалов в качестве доказательств, но и в самом факте доступа к ним посторонних лиц — прокурора и сообвиняемых, интересы которых могут прямо противоречить интересам клиента.

ЕСПЧ отметил: закон в понимании Конвенции — это не только текст нормы, но и чёткая, предсказуемая процедура с достаточными гарантиями от произвола.

В этом деле ни одно положение национального законодательства прямо не регулировало порядок проверки электронных устройств клиента адвоката с целью отделения привилегированных материалов. Суды пытались заполнить пробел аналогиями и общими принципами, но такая практика была противоречивой и непредсказуемой.

Суд отдельно подчеркнул: отсутствие процедуры фильтрации данных — это системная проблема, которая делает вмешательство несовместимым с требованиями статьи 8 Конвенции.

Недостаточно иметь общие нормы об обыске или экспертизе. Государство обязано создать специальный процессуальный механизм, который:

позволяет идентифицировать потенциально привилегированный контент;

изолирует его от доступа следствия;

обеспечивает независимый судебный контроль;

гарантирует удаление или возврат таких материалов в случае нарушения.

Без этого любое «сплошное извлечение» цифровых данных превращается в неконтролируемое вторжение в сферу защиты.

Из решения Černý and Others v. the Czech Republic вытекает необходимость переосмысления подхода к цифровым доказательствам. Среди ключевых ориентиров для Украины:

внедрение специальной процедуры фильтрации цифровых данных;

запрет доступа стороны обвинения к потенциально привилегированному массиву до судебного решения спора;

процессуальная легитимация адвоката для требования изъятия или удаления таких материалов;

создание «материального» средства защиты, способного реально восстановить конфиденциальность;

жёсткие стандарты состязательности в уголовном производстве.

Автор: Тарас Лученко