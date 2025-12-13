  1. У світі

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг став «Людиною року» за версією Financial Times

13:35, 13 грудня 2025
FT відзначило роль Хуанга у розвитку штучного інтелекту та фінансовому успіху Nvidia.
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг став «Людиною року» за версією Financial Times
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Видання Financial Times назвало генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга людиною року. У 2025 році Nvidia стала найдорожчою публічною компанією світу, а Хуанг привернув міжнародну увагу завдяки своєму внеску у розвиток штучного інтелекту, який активно впливає на фінансовий та діловий сектор.

Дженсен Хуанг, син тайванських іммігрантів та інженер-електрик за освітою, очолює Nvidia з моменту її заснування 33 роки тому разом із двома соратниками — найдовший термін серед керівників провідних технологічних компаній. Він зазначає, що присвячує весь час роботі та сім’ї, не маючи жодних хобі.

FT відзначає, що успіх Nvidia базується на кількох ризикованих рішеннях Хуанга. Серед них — припущення, що традиційні конструкції мікросхем не зможуть задовольнити зростаючі вимоги ринку, і розвиток програмного забезпечення, яке розширило можливості мікросхем для широкого кола розробників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]