Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг став «Людиною року» за версією Financial Times

FT відзначило роль Хуанга у розвитку штучного інтелекту та фінансовому успіху Nvidia.

Видання Financial Times назвало генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга людиною року. У 2025 році Nvidia стала найдорожчою публічною компанією світу, а Хуанг привернув міжнародну увагу завдяки своєму внеску у розвиток штучного інтелекту, який активно впливає на фінансовий та діловий сектор.

Дженсен Хуанг, син тайванських іммігрантів та інженер-електрик за освітою, очолює Nvidia з моменту її заснування 33 роки тому разом із двома соратниками — найдовший термін серед керівників провідних технологічних компаній. Він зазначає, що присвячує весь час роботі та сім’ї, не маючи жодних хобі.

FT відзначає, що успіх Nvidia базується на кількох ризикованих рішеннях Хуанга. Серед них — припущення, що традиційні конструкції мікросхем не зможуть задовольнити зростаючі вимоги ринку, і розвиток програмного забезпечення, яке розширило можливості мікросхем для широкого кола розробників.

