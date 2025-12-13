  1. В мире

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг стал «Человеком года» по версии Financial Times

13:35, 13 декабря 2025
FT отметило роль Хуанга в развитии искусственного интеллекта и финансовом успехе Nvidia.
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг стал «Человеком года» по версии Financial Times
Издание Financial Times назвало генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга человеком года. В 2025 году Nvidia стала самой дорогой публичной компанией мира, а Хуанг привлек международное внимание благодаря своему вкладу в развитие искусственного интеллекта, который активно влияет на финансовый и деловой сектор.

Дженсен Хуанг, сын тайваньских иммигрантов и инженер-электрик по образованию, возглавляет Nvidia с момента ее основания 33 года назад вместе с двумя соратниками — самый длительный срок среди руководителей ведущих технологических компаний. Он отмечает, что посвящает все время работе и семье, не имея никаких хобби.

FT отмечает, что успех Nvidia основан на нескольких рискованных решениях Хуанга. Среди них — предположение, что традиционные конструкции микросхем не смогут удовлетворить растущие требования рынка, и развитие программного обеспечения, которое расширило возможности микросхем для широкого круга разработчиков.

