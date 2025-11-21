Зеленський і Трамп обговорять мирний план США щодо України наступного тижня — Sky News

Дональд Трамп і Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову наступного тижня.

Як відомо, президент США Дональд Трамп цього тижня схвалив проєкт 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України. Згодом Президент Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

21 листопада видання Sky News із посиланням на джерела в ЄС повідомило, що Зеленський і Трамп обговорять мирний план США щодо України наступного тижня.

За їхніми даними, Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня, щоб обговорити цей план. Перед цим Президент України проконсультується з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини, додає Sky News.

