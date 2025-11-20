Володимир Зеленський отримав проєкт американського мирного плану і обговорить його з Трампом — ОП

В Офісі Президента підтвердили, що Зеленський отримав проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Президент Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію. Про це повідомляє Офіс Президента.

Вказується, що Володимир Зеленський окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.

«Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир», — наголосили в ОП.

Також додається, що Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Раніше повідомлялося, що Трамп схвалив 28-пунктний план для врегулювання війни Росії проти України.

