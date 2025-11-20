Владимир Зеленский получил проект американского мирного плана и обсудит его с Трампом — ОП

В Офисе Президента подтвердили, что Зеленский получил проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Указывается, что Владимир Зеленский обозначил принципиальные основы, которые важны для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это обеспечило достойное завершение войны.

«Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения Президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнёрами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир», — подчеркнули в ОП.

Также добавляется, что Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил 28-пунктный план по урегулированию войны России против Украины.

