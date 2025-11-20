  1. В Украине

Владимир Зеленский получил проект американского мирного плана и обсудит его с Трампом — ОП

18:19, 20 ноября 2025
В Офисе Президента подтвердили, что Зеленский получил проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.
Президент Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию. Об этом сообщает Офис Президента.

Указывается, что Владимир Зеленский обозначил принципиальные основы, которые важны для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это обеспечило достойное завершение войны.

«Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения Президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнёрами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир», — подчеркнули в ОП.

Также добавляется, что Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил 28-пунктный план по урегулированию войны России против Украины.

Дональд Трамп Владимир Зеленский офис президента

