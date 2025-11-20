  1. У світі
Трамп схвалив 28-пунктний план для врегулювання війни Росії проти України — NBC News

09:47, 20 листопада 2025
За даними ЗМІ, Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план, який високопоставлені чиновники його адміністрації розробляли протягом останніх кількох тижнів.
Трамп схвалив 28-пунктний план для врегулювання війни Росії проти України — NBC News
Фото: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images
Президент США Дональд Трамп цього тижня схвалив проєкт 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України. Як повідомляє NBC News із посиланням на високопосадовця адміністрації, документ розробляли протягом останніх тижнів у консультаціях з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим та окремими українськими посадовцями.

До підготовки плану були залучені спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та зять Трампа Джаред Кушнер. За словами джерела, документ «передбачає гарантії безпеки для обох сторін» і «включає те, що потрібно Україні для тривалого миру», однак деталі залишаються неоприлюдненими.

Водночас троє американських чиновників підтвердили NBC News, що рамкові положення ще не були офіційно представлені Україні.

Американський чиновник описав поїздку як план Білого дому, спрямований на «перезапуск мирних переговорів».

«Завершення складної та смертоносної війни, такої як в Україні, вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. А досягнення тривалого миру вимагатиме від обох сторін згоди на важкі, але необхідні поступки», — написав Рубіо в X. «Саме тому ми продовжуємо розробляти перелік потенційних ідей для завершення цієї війни на основі внесків від обох сторін конфлікту».

США Україна Дональд Трамп війна

