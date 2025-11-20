Трамп схвалив 28-пунктний план для врегулювання війни Росії проти України — NBC News

За даними ЗМІ, Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план, який високопоставлені чиновники його адміністрації розробляли протягом останніх кількох тижнів.

Президент США Дональд Трамп цього тижня схвалив проєкт 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України. Як повідомляє NBC News із посиланням на високопосадовця адміністрації, документ розробляли протягом останніх тижнів у консультаціях з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим та окремими українськими посадовцями.

До підготовки плану були залучені спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та зять Трампа Джаред Кушнер. За словами джерела, документ «передбачає гарантії безпеки для обох сторін» і «включає те, що потрібно Україні для тривалого миру», однак деталі залишаються неоприлюдненими.

Водночас троє американських чиновників підтвердили NBC News, що рамкові положення ще не були офіційно представлені Україні.

Американський чиновник описав поїздку як план Білого дому, спрямований на «перезапуск мирних переговорів».

«Завершення складної та смертоносної війни, такої як в Україні, вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. А досягнення тривалого миру вимагатиме від обох сторін згоди на важкі, але необхідні поступки», — написав Рубіо в X. «Саме тому ми продовжуємо розробляти перелік потенційних ідей для завершення цієї війни на основі внесків від обох сторін конфлікту».

