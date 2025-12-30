Зеленський анонсував переговори радників нацбезпеки Коаліції охочих

Радники з національної безпеки країн Коаліції охочих зустрінуться в Україні 3 січня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що радники з національної безпеки країн Коаліції охочих домовилися про зустріч в Україні.

«Щойно Рустем Умєров доповів про домовленість з радниками з національної безпеки країн Коаліції охочих про зустріч уже найближчим часом. Плануємо на 3 січня в Україні», — зазначив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.