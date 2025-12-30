Зеленский анонсировал переговоры советников нацбезопасности Коалиции желающих

Советники по национальной безопасности стран Коалиции желающих встретятся в Украине 3 января.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что советники по национальной безопасности стран Коалиции желающих договорились о встрече в Украине.

«Только что Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих о встрече в ближайшее время. Планируем на 3 января в Украине», — отметил Зеленский.

